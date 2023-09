Cher : les Restos du cœur ont distribué plus de 40% de repas supplémentaires cet été

Les Restos du cœur vont réduire le nombre de leurs bénéficiaires cet hiver à cause de difficultés financières. L'augmentation des coûts de fonctionnement due à l'inflation, et à la hause de la demande sociale, l'association doit trouver des solutions pour perdurer.

Il reste dix millions d'euros à trouver puisque les Restos du cœur ont besoin de 35 millions d'euros pour faire face à la demande qui explose et ne pas réduire leurs distributions. La situation est également délicate en Berry. Dans le Cher, les Restos du cœur aident 4.000 personnes, et doivent faire face à une augmentation de leurs frais aussi. Ce n'est donc plus tenable non plus. "On constate une augmentation de 42% du nombre de repas distribués durant la campagne d'été dans le Cher, par rapport à la même période l'an dernier, résume Bruno Merchiez administrateur délégué de l'association. On pense qu'on arrivera à une hausse de 50% sur la même période, avant d'aborder la campagne d'hiver. C'est énorme."

Pour faire face à cette demande croissante, les Restos du cœur doivent acheter toujours plus de denrées et sont aussi confrontés à l'inflation. C'est l'effet ciseau. "Nous avons doublé nos achats de nourriture, poursuit Bruno Merchiez. Nous avons eu aussi 40% d'augmentation de notre facture d'énergie. Nous avons les mêmes soucis dans le Cher qu'au niveau national. "

Bruno Merchiez (à droite), administrateur délégué des restos du coeur dans le Cher, a réuni son conseil d'administration pour envisager les solutions possibles © Radio France - Michel Benoit

Pour continuer leur combat, les Restos du cœur vont donc devoir restreindre leurs distributions. Un vrai crève-cœur pour Bruno Merchiez. "C'est la première fois en 38 ans, c'est-à-dire depuis la création de l'association par Coluche, que l'on distribuera moins de repas dans le Cher pour la prochaine campagne, alors que la demande augmente". Pour amortir le choc, les Restos du cœur vont devoir organiser une collecte pour démarrer la période hivernale : ce sera les 13 et 14 octobre dans le Cher. Et là aussi, c'est une grande première dans le département.