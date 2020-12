Cher : les trésoreries de Châteaumeillant et Aubigny sur Nère ferment au 1er Janvier

Deux trésoreries ferment au 1er janvier dans le Cher : Châteaumeillant et Aubigny sur Nère. Les foyers seront rattachés respectivement St-Amand-Montrond, et Vierzon tout comme les cinq agents encore en poste.

L'administration fiscale compte sur les maisons France Services pour épauler les administrés dans leurs démarches. Ces fermetures sont une conséquence de la dématérialisation des procédures qui permet de réduire le réseau de terrain, si on en croit Marc Guazzelli, directeur adjoint des finances publiques dans le Cher : " Le service public n'est pas forcément lié à un drapeau, à une implantation. On peut rendre le service à une grande majorité de personnes, à distance, grâce à internet. Pour les autres personnes, celles qui ont des difficultés , celles qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas utiliser l'informatique, on les recevra au besoin dans une maison France Services. Des agents des finances pourront également se déplacer dans ces maisons. "

L'administration des finances publiques rend chaque année de nombreux postes © Radio France - Michel Benoit

Pour Sylvie Melgarès, secrétaire départementale CGT finances publiques, le service sera automatiquement moins bon, dès lors qu'il faudra résoudre des dossiers complexes : " Une maison France Services, en fait, c'est un point d'entrée. On va vous aider à vous connecter sur internet à nos services. En revanche, sur la fiscalité, sur le fond des dossiers, il n'y aura pas le renseignement que nous on pourra donner. Par exemple, quelqu'un qui vient me voir pour me dire qu'il a du mal à payer sa taxe d'habitation, je vais déjà vérifier son impôt sur le revenu. Voir s'il n'y a pas une erreur et si on lui réclame une taxe d'habitation qui n'est pas due. Dans une maison France Services, on va lui proposer d'étaler la dette, d'autant que les agents de ces maisons n'ont pas accès à tous nos logiciels et ne peuvent pas faire les mêmes vérifications que nous." En 2022, les finances publiques du Cher ne conserveront comme implantations que Bourges, Vierzon, St-Amand-Montrond, Sancerre et Baugy, selon la CGT. Sylvie Melgarès, craint qu'à terme, il n'y ait même plus assez d'agents fiscaux pour traiter les dossiers pour lesquels les maisons France services n'ont pas les réponses. Selon la CGT, vingt postes d'agents des finances publiques ne sont pas pourvus dans le Cher, afin de ne pas déshabiller notamment les départements en tension comme certains de Région Parisienne.