Cher : ils ont besoin de vous sur Kiss Kiss Bank Bank

Pas question de dormir dans les prochaines semaines pour ces porteurs de projet. Ils ont quarante-cinq jours de mobilisation, jusqu'au 15 novembre, pour réussir. Les financements recherchés vont de 3.000 à 8.000 euros. C'est déjà la troisième campagne de ce genre. Le Cher a été le premier à se lancer en France. Vingt-cinq projets ont été accompagnés et il n'y a eu aucun échec. Une bonne façon de développer l'animation touristique du territoire... et de créer des synergies.

9 projets de développement touristiques du Cher sont à parrainer sur Kiss Kiss Bank Bank, jusqu'au 15 novembre © Radio France - Michel Benoit

Parmi les porteurs de projet, Camille et Benjamin. Ils se sont associés pour développer " les Ateliers du Moulin " à Vinon, dans le Sancerrois. Une ferme maraîchère bio qui veut développer les plantes aromatiques et les fleurs comestibles, au travers d'ateliers à but pédagogique : " On va notamment transformer les invendus de la ferme " expliquent les deux associés. " La betterave, ça peut être très bien pour être transformée par lacto-fermentation ; sur le séchage aussi, ça fait de très bonnes chips. Les cerises aussi. On a également lancé cette année beaucoup de plantes. Il y a du pourpier, de la capucine, du thym, du romarin, de la sauge... de l'agastache aussi (encore appelée menthe asiatique). On mange les fleurs et les feuilles. Ca donne un goût sucré et mentholé. La déshydratation va permettre de proposer des tisanes et en terme nutritionnel, c'est intéressant aussi car ces plantes permettent de rehausser les plats de légumes. " Les Ateliers du Moulin ont fixé leur cagnotte à 5.000 euros.

Camille et Benjamin posent devant leur affiche que vous verrez notamment sur les arrêts de bus du département © Radio France - Michel Benoit

Parmi ces bonnes idées, Hélène et les garçons. Hélène Emeret organise le festival humour et vin à Bourges depuis 2017 et aimerait y adjoindre un salon du livre. Il lui faut 7.500 euros pour accueillir les auteurs et organiser des événements loufoques à cette occasion : " Par exemple, cette année, on a missionné un artiste qui avait fait l'ouverture du festival l'année dernière et qui s'appelle Antoine Lucciardi. C'est un sociétaire du Jamel Comedy Club. Il avait ravi le public l'an dernier et on l'invite donc cette année pour organiser une visite humoristique du palais Jacques Coeur."

Hélène et les Garçons (dont Guillaume Ledoux, du groupe Blankass) veut organiser un salon du livre d'humour à Bourges lors du festival Humour et Vin © Radio France - Michel Benoit

Magali recherche 5.000 euros pour une librairie-café, à Bourges... Jessica et Boris, 5.000 euros également pour développer le jardin de Marie à Neuilly en Sancerre. Neuf projets originaux au total dont les responsables vont maintenant se démener pour trouver des souscripteurs. Ils ont déjà été nombreux sur les deux premières campagnes, un record pour kisskiss bankbank a noté Fanny Piederrière, responsable du projet à l'agence tourisme et territoire du Cher : " Sur les deux précédentes campagnes, on en est à 2.553 souscripteurs. C'est énorme ! Cela fonctionne très bien et ça permet d'ancrer les projets dans les territoires grâce à ces donateurs. Durant 45 jours, les porteurs de projet vont connaître les montagnes russes émotionnelles avec certains jours où ils se poseront beaucoup de questions quand il y aura moins de dons. Souvent ça démarre fort, et ça finit fort, mais il y a un creux au milieu. A eux de convaincre en occupant les réseau sociaux et en favorisant le bouche à oreille. On n'a jamais eu d'échec mais l'année dernière, un projet n'a été bouclé qu'à 23 heures le dernier jour, c'est à dire, une heure avant la fin de la souscription." Une campagne d'affichage est également lancée pour booster les cagnottes...