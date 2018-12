Cher : pas de coup de pompe pour le canal de Berry à vélo

Marmagne, France

Le canal de Berry à vélo est un projet de longue ampleur puisqu'il faudra attendre 2025 pour en voir le bout, mais une étape importante sera franchie l'année prochaine avec une portion de 70 km inaugurée : elle rejoindra l'Amandois au département de l'Allier, tandis que les aménagements se poursuivront sur le secteur de Bourges : " St-Amand-Montrond jusque Vallon en Sully, est pratiquement terminé, détaille Véronique Fenoll, présidente du syndicat du canal de Berry à vélo. En 2019, on aménage de Pierrelay pour aller jusqu'à Bourges et Plaimpied. Et en même temps, on continuera la section entre Marmagne et Mehun sur Yèvre. Ce secteur est très important car à Bourges , il y a une gare et on espère attirer beaucoup de voyageurs français mais aussi des Belges, des Hollandais. Le canal de Berry à vélo est inscrit dans les vélo-routes européennes, il devrait donc y avoir des retombées très intéressantes."

Le pont canal de la tranchasse, l'un des plus sites du canal de Berry à Vélo, près de St-Amand-Montrond. © Radio France - Michel Benoit

On estime qu'un cycliste dépense entre 50 et 80 euros par jour pour se nourrir ou se loger. Il faut donc lui proposer les services nécessaires le long du canal. A Marmagne, pas mal de projets sont dans les cartons comme nous l'explique le maire, Aymar de Germay : " On voudrait aménager une guinguette et de snack en bord de canal, mais cela nécessite de modifier le plan local d'urbanisme et cela prendra un peu de temps. On va donc essayer de trouver une solution avec du commerce ambulant, notamment au niveau de la plaine de jeux de Marmagne qui est très fréquentée à la belle saison. On a également inauguré cet été une aire de camping car, pas très loin du canal et on équipera le secteur de bornes de recharge pour les vélos électriques."

Le canal de Berry, aménagé pour les vélos, à Marmagne. © Radio France - Michel Benoit

Un projet de gite flottant est également à l'étude à Marmagne au grand large du Pont Vert. A Mehun sur Yèvre, la maison éclusière va être réhabilitée pour proposer de la petite restauration : les travaux pourraient démarrer au printemps. Le canal de Berry à vélo représente un investissement de 21 millions d'euros.