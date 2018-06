Cher, France

Contrairement à ce que beaucoup d'élus pensent, le maire peut être le verrou contre la fermeture d'un bureau de poste. S'il dit non, la poste ne peut pas passer outre, plaide aujourd'hui la coordination qui compte bien le rappeler aux maires. La coordination a bien relu le contrat de présence postale territoriale négocié entre l'état, la poste et l'association des maires de France : il permet au maire de s'opposer à la fermeture d'un bureau de poste, mais pour combien de temps encore ? s'inquiètent ses responsables.

Une partie des responsables de la coordination des comités de défense de la poste du Cher © Radio France - Michel Benoit

Ce contrat de présence postale territoriale fixe les choses jusqu'en 2019. Pour Josette Amiot, secrétaire de la coordination des comité de défense, jusque là, un maire n'a qu'à dire non, et son bureau de poste ne fermera pas. C'est ce qu'a fait le maire de Bourges, et les trois bureaux menacés restent ouverts : "D'autres communes sont face au même problème. Ces élus, il faut qu'on leur dise qu'ils peuvent eux aussi, poser leur refus."

Une quinzaine de bureaux de poste fermeront jusqu'à trois semaines cet été dans le Cher. © Radio France - Michel Benoit

Une douzaine de bureaux de poste sont menacés dans le Cher. Une quinzaine seront fermés temporairement cet été, jusqu'à trois semaines consécutives. Là, le maire ne peut pas intervenir, regrette Jean-Claude Vatan, du comité de défense de la poste d'Asnières les Bourges. Ce qui selon lui, ne préfigure rien de bon pour la prochaine convention à partir de 2020 : " Cette clause de fermeture estivale, elle prépare une évolution de la future convention tripartite (état, la poste, association des maires de France) qui sera négociée à partir de 2019, où le maire risque de ne plus avoir la possibilité de refuser les fermetures, comme c'est déjà le cas pour les fermetures temporaires l'été."

cinq bureaux de poste du Cher et le centre de tri de Bourges disposent d'un comité de défense. © Radio France - Michel Benoit

Des fermetures estivales pénalisantes en zone rurale, regrette Josette Amiot : " Si vous habitez du côté de Sidiailles, vous serez obligé de remonter à Lignières, ou St-Amand ou Orval pour le moindre besoin bancaire." La coordination organise un rassemblement ce mardi 19 juin devant la poste de Bourges (rue Moyenne, à 10H30) avant d'aller manifester devant la préfecture. La poste met en avant une baisse d'activité l'été et renvoie les clients vers internet ou leur facteur...