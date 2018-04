L'APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés) a lancé en début d'année une campagne en faveur de l'inclusion scolaire. C'est à dire pour que l'école s'adapte au handicap de l'élève, et non l'inverse. Son délégué national était à l'école de St-Caprais, près de Bourges, récemment.

Cher, France

On part de loin en France et la suppression de certains contrats aidés n'a pas amélioré les choses. Jacques Biringer, délégué national de l'APAJH, a pu apprécier les efforts réalisés à St-Caprais, près de Bourges. Un petit village de 490 habitants qui pourrait servir d'exemple. L'école dispose d'une rampe d'accès pour personne à mobilité réduite et même d'un ascenseur... C'est loin d'être partout comme ça regrette Jacques Biringer : " La loi de 2005 oblige les bâtiments accueillant du public à être accessibles à tous, et pourtant certaines écoles construites après 2005, ne respectent pas ces nouvelles normes. Elles n'ont pas de rampe et encore moins d'ascenseur. Le souci, c'est aussi le sensibilisation des enseignants au handicap notamment durant leur formation. Elle est parfois quasi inexistante."

Smahane Id Laasri, directrice de l'école de St-Caprais, devant l'ascenseur installé dans son établissement scolaire. © Radio France - Michel Benoit

L'école de St-Caprais est donc équipée d'un ascenseur : " En utilisant l'ascenseur, on peut accéder à toute la partie basse de l'école, explique sa directrice Smahane Id Laasri, les quatre classes, les sanitaires et la cour de récréation." Alors c'est vrai, cet ascenseur ne sert jamais, mais au moins la municipalité a t-elle respecté la loi. Il y a quelques mois, une élève est venue en fauteuil roulant, il a fallu adapter le mobilier : "il a fallu trouver des tables où ses jambes pouvaient passer avec le fauteuil roulant. Généralement, on prépare le mobilier un peu à l'avance, on cherche dans le stock de l'école, et on trouve toujours." se réjouit la directrice.

Une rampe d'accès a été aménagée dans la cour de l'école de St-Caprais © Radio France - Michel Benoit

Pour le délégué de l'APAJH, le gros souci en ce moment, c'est la suppression de certains contrats d'auxiliaire de vie scolaire pour élèves handicapés décidée par le gouvernement. Jacques Biringer : " Le gouvernement a eu beau expliquer que la suppression de ces contrats aidés n'affecterait pas les personnes handicapées, il y a parfois une rupture entre l'ancien contrat qui est supprimé brutalement et le recrutement d'un nouveau contrat, respectant les nouvelles conditions imposées par l'état. Certains élèves ont dû être déscolarisés en France à cause de cela. Ce n'est pas normal. " L'inspection académique du Cher reconnait qu'elle travaille à résoudre certains cas compliqués... à la marge, précise t-elle. On compte 338 contrats d'auxiliaires de vie scolaire dans le Cher (soit l'équivalent de 114,5 temps plein, pour 501 élèves.