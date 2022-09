Cher : recherche ambulanciers désespérément

On en parle moins, mais dans les métiers du soin, s'il est bien une profession où on manque de bras, c'est celle d'ambulancier. Une formation va démarrer en janvier, mais les inscriptions se font en ce moment à Bourges.

Dans le le Cher, il y aurait une trentaine de postes d'ambulanciers vacants. La pénurie est comparable dans l'Indre. Une formation va démarrer à Bourges le 2 janvier prochain. Elle dure jusqu'à mi-juin : 23 semaines dont sept en milieu professionnel. Les inscriptions seront closes le 31 octobre. Il n'y a donc pas de temps à perdre... Certaines ambulances restent actuellement au garage faute d'équipage. L'ouverture de cette formation à Châteauroux l'an dernier et à Bourges, cette année, est donc une bénédiction pour les entreprises. Plus besoin d'aller à Orléans ou à Tours pour se former.

Julien Boneau, cogérant des ambulances Pinson © Radio France - Michel Benoit

La particularité de ce brevet d'État d'ambulancier, c'est l'obligation de faire un premier stage d'observation de soixante-dix heures avant de s'inscrire à la formation : "Parfois, on peut se faire une idée erronée de notre branche d'activité" fait remarquer Julien Bonneau, cogérant des ambulances Pinson à Bourges : "Ce stage permet donc de se rendre compte si ce métier nous correspond. A l'issue de ce stage, il est donc possible de passer l'épreuve d'admissibilité." Aucun diplôme n'est requis : "Il faut évidemment aimer conduire" poursuit Julien Bonneau. "On passe beaucoup de temps dans le véhicule. On peut passer une journée à ne faire que des petites courses au niveau local, ou on peut partir à l'autre bout de la France."

Certaines ambulances restent parfois au garage, faute d'équipage © Radio France - Michel Benoit

Il faut de l'empathie évidemment et savoir nouer la bonne relation avec la patient : "Chaque patient va être différent. Certains vont vouloir parler de la maladie pendant le transport, d'autres voudront parler, mais pas de cela, ou d'autres ne parleront pas. C'est à l'ambulancier de sentir les choses et de s'adapter. Cela ne s'apprend pas à l'école. Il faut bien sûr un savoir-être. C'est important." Le turnover est d'environ 20 % dans le métier (à l'échelle nationale, un peu moins dans la région).

Le covid a aussi laissé des traces : certains ambulanciers ont quitté le métier. Les contraintes horaires sont parfois lourdes : " On est obligé de s'adapter à la demande. Si quelqu'un nous appelle le soir à 19H00 parce qu'il a obtenu un rendez-vous en urgence à Tours à 7H00 le lendemain matin, on bouleverse les plannings. Il nous faut quelqu'un dès 5H00. C'est comme ça. Chez nous, les ambulanciers travaillent environ un weekend sur trois. Le salaire horaire est d'environ 11,87 euros. Il y a les paniers repas. Avec les heures supplémentaires, on peut avoir un salaire correct." Les heures sup sont payées ou récupérées.

Si la formation vous intéresse, vous pouvez vous renseigner ici.