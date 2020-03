L'Assemblée extraordinaire du Conseil départemental du Cher a validé ce lundi le retour à 90 km/h de plus de 300 km de routes départementales.

CHER : retour du 90 km/h pour plus de 370 km de départementales

C'est acté : 10% du réseau départemental du Cher repasse à 90 km/h.

Depuis le 24 décembre 2019, la loi autorise chaque département à revenir, s'il le souhaite à une vitesse maximum autorisée de 90 km/h au lieu de 80 sur les départementales, sous réserve d'un certain nombre de conditions.

Dans un communiqué, le Conseil départemental explique avoir demandé une étude sur le retour à 90 km/h sur les grands axes. Selon les conclusions de cette analyse, l'application du 80 km/h a été vécue comme une injustice et une discrimination par le monde rural et provoquerait davantage d'état de somnolence et de dépassements dangereux. Par ailleurs, seuls 2% des accidents mortels ces 5 dernières années dans le Cher auraient été provoqués par une vitesse excessive.

En conséquence, et en concertation avec les départements voisins, le Cher a décidé de repasser 10% de son réseau départemental à 90 km/h.

372 km de routes départementales dans le Cher vont repasser à 90km/h - Conseil départemental du Cher

Le changement des panneaux coûtera plus de 110.000 euros : "ce que je déplore et qu'on aurait pu éviter dans le cadre d'une concertation initiale sur cette mesure avec l'Etat" écrit Michel Autissier, président du Conseil départemental du Cher.