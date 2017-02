Cher : seules 12 communes délivreront les cartes d'identité à l'avenir !

Une réforme qui risque de faire des mécontents : d'ici quelques semaines, vous devrez sûrement vous déplacer beaucoup plus loin pour établir ou renouveler votre carte nationale d'identité.

Seules les mairies équipées pour l'établissement des passeports, pourront vous accueillir pour une carte d'identité, alors que jusqu'à présent, l'ensemble des mairies proposait ce service. Ainsi en Berry, seules 26 mairies seront habilitées : 12 dans le Cher et 14 dans l'Indre. Et c'est la préfecture du Cher à Bourges qui traitera l'ensemble des demandes de carte d'identité de la région Centre Val de Loire. Bourges a été choisie car la préfecture y traite déjà l'ensemble des demandes de passeports de la région. Or, ce sera le même logiciel qui sera utilisé pour les CNI, les Cartes Nationales d'Identité. Le service va donc passer à Bourges de 12, à 20 personnes. C'est plus de 240.000 documents qui seront réalisés à Bourges : 150.000 cartes d'identité et 90.000 passeports. Des locaux ont été aménagés à la préfecture de Bourges pour accueillir ce pôle d'expertise. Un investissement mobilier d'environ 130.000 euros. Cette réorganisation devrait permettre de renforcer la lutte contre la fraude documentaire.

Vous pourrez pré-remplir le dossier de chez vous par internet © Radio France - Michel Benoit

Une réorganisation justifiée par un plan d'économies : les préfectures doivent rendre 1.300 postes sur 2 ans en France. La préfecture du Cher sera peu impactée avec seulement deux postes en moins cette année, sur 154. Vous pourrez pré remplir en ligne le dossier de demande de carte nationale d'identité, mais vous devrez vous déplacer dans l'une des 12 mairies du Cher, équipées, pour faire valider votre dossier et pour le recueil de vos empreintes digitales. Un dispositif mobile pourra être mis à disposition des mairies par la préfecture pour faciliter les démarches des personnes les moins mobiles. Voici la liste des 26 communes du Berry équipées pour traiter ces demandes de carte d'identité :

Dans le Cher : Aubigny-sur-Nère, Bourges, Chateauneuf-sur-Cher, Culan, Dun-sur-Auron, La Guerche-sur-l'Aubois, Léré, Lignières, Mehun-sur-Yèvre, St-Amand-Montrond, Sancergues, et Vierzon.

Dans l'Indre : Aigurande, Argenton-sur-Creuse, Buzançais, Châteauroux, Châteauroux St-Jean, Châtillon-sur-Indre, Déols, Issoudun, La Châtre, Le Blanc, Le Poinçonnet, Levroux, St-Michel-en-Brenne, et Valençay.