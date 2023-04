Cher : si vous offriez des vacances à un enfant cet été ?

L'association Louis Conlombant recherche des familles d'accueil pour des enfants durant les vacances scolaires, notamment cet été. Cette association, qui existe depuis 117 ans, propose à des enfants de 3 à 12 ans vivant dans des maisons d'enfants ou faisant l'objet d'un suivi social, de passer de vraies vacances à la campagne. L'association souhaite développer son action dans le Cher, notamment.

L'idée est de proposer à ces enfants une vraie ambiance familiale pendant quelques semaines. "Sur le profil de nos familles, on n'est pas fermé, explique Cédric Douet, secrétaire général de l'association Louis Conlombant. On a des familles monoparentales, on a des familles recomposées, tous types de familles. Ce qui nous intéresse, c'est cette volonté d'intégrer l'enfant à part entière, de lui proposer chaque jour des activités : une balade, aller à la piscine, des jeux... C'est d'intégrer cet enfant comme on accueillerait son petit neveu ou sa petite nièce. Il faut évidemment proposer un couchage individuel, la séparation des chambres selon le sexe, fille ou garçon après six ans. L'un des deux conjoints doit se rendre totalement disponible. On vient en amont expliquer les choses dans la famille. On a un responsable local disponible 7j/7 et 24H/24 durant toute la durée de l'accueil, et une fois par semaine on vient s'assurer que tout se passe bien dans la famille."

Les enfants sont âgés de 3 à 12 ans - Association Louis Conlombant

La crainte est de devoir gérer des enfants difficiles pouvant avoir un rapport compliqué à l'autorité. Toutes les garanties sont prises par l'association assure Cédric Douet. "Effectivement, c'est une appréhension des familles qui se demandent si l'enfant va être turbulent. Tout enfant inscrit chez nous, soit on le connait parce qu'il a déjà profité d'un séjour. Sinon, on demande aux services sociaux ou aux maisons d'enfants une présentation de cet enfant et on veille ensuite pour que ça colle avec la famille d'accueil. C'est vrai, certains de ces enfants ont des troubles légers, d'autres n'en ont pas du tout. On prend le temps de s'assurer que le projet soit partagé par l'enfant. Généralement, ils en reviennent vraiment enthousiasmés."

Un défraiement de 23 euros par jour et par enfant accueilli est également proposé. Le contact : de l'association Louis Conlombant : 01 42 03 78 79