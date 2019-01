Cher : situation maîtrisée dans les centres des impôts

Bourges, France

La direction des finances publiques du Cher a fait ses comptes : il y a eu plus de monde qu'habituellement en début d'année, mais rien à voir avec l'affluence observée en mai à l'époque des déclarations de revenus. 607 personnes ont été prises en charge dans le département du Cher la semaine dernière. C'est beaucoup pour un début d'année, mais cela reste tout à fait absorbable, confie le directeur départemental par intérim des finances publiques. La plupart des réclamations portent sur un ajustement des taux d'imposition lié à des modifications de ressources ou de situation familiale. Le nouveau taux sera appliqué dans les trois mois qui suivent, maximum, explique Marc Guazzelli : " En fonction de la date à laquelle c'est pris en compte dans nos services, on transmet au collecteur (ndlr : l'employeur le plus souvent) qui va s'assurer de ce prélèvement et l'opérer. Il a pour cela un délai de 60 jours."

Marc Guazzelli (à gauche) , directeur par intérim des finances publiques du Cher © Radio France - Michel Benoit

Et si le taux est revu à la baisse, l'état pourra vous rembourser le trop versé avant l'an prochain, mais pour cela il faut opérer une demande spécifique : " En cas de trop versé, il existe une procédure qui s'appelle le contentieux avant impôt et qui permet le remboursement de ce trop versé de manière anticipée." Cette démarche est possible par internet, sinon il vous reste toujours le numéro gratuit mis en place pour le lancement du prélèvement à la source : 0809 401 401, beaucoup plus accessible que la semaine dernière, nous assure t-on.