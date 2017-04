Cher : trois mois après son lancement, la nouvelle collecte robotisée des poubelles connait encore des râtés.

Depuis le 1er janvier, le ramassage des poubelles est complétement automatisé pour 33.000 foyers de l'Amandois. C'est un camion équipé d'un bras mécanisé qui enlève les poubelles. Plus besoin de rippeurs. Mais des soucis persistent...

Peu à peu, les choses rentrent dans l'ordre, mais certains élus perdent patience à force de subir les remarques parfois désobligeantes de leurs administrés. C'est le cas de Dominique Burlaud, président de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher : il estime que les responsables du Smirtom (syndicat mixte intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de l'Amandois) n'ont pas assez anticipé la réorganisation des tournées. "Trop d'habitants se plaignent, leurs bacs ne sont pas toujours ramassés."

Dominique Burlaud, maire de Corquoy et président de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher © Radio France - Michel Benoit

Les camions trop gros ne peuvent pas passer dans certaines rues. Certains chauffeurs ont mis plus de temps que prévu pour maitriser la technique du bras robotisé. Les bacs sont parfois mal disposés sur les trottoirs par leurs propriétaires. Normalement, un emplacement est matérialisé devant chaque maison mais là aussi il y a eu des loupés comme à Corquoy dont Dominique Burlaud est maire, aucun emplacement n'a été repéré pour les bacs. Le président de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher regrette également qu'il n'y ait plus qu'un seul passage tous les quinze jours, contre un par semaine auparavant. "Alors que la redevance est restée la même !".

Le président du syndicat des ordures ménagères (le SMIRTOM) reconnait pas mal de soucis, mais pour Bernard Jamet, ça s'arrange petit à petit. "Brangeon, la société titulaire du contrat, a mis quatre camions supplémentaires pour mieux coller aux besoins". Le président du Smirtom savait qu'il essuierait les plâtres : "Vous imaginez : 37 collectes à réorganiser, 33.000 foyers, des nouveaux camions, une nouvelle technique, des chauffeurs à former, c'est plus compliqué que prévu !". "Tous les calendriers de collecte n'ont pas non plus été distribués par la Poste, comme elle s'y était pourtant engagée" affirme l'élu. Bernard Jamet qui était allé voir en Alsace comment fonctionnent ces collectes automatisées : "Là-bas, ça ne pose pas de problème, mais les alsaciens sont sans doute plus disciplinés que les berrichons !". Le président du Smirtom ne perd cependant pas espoir. Il estime à 2 ou 3 %, guère plus, les soucis qui persistent. "Ca se solutionnera !"