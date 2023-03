Cher : un couple de deux personnes transgenres donne naissance à un enfant, une première en France

Avah est née le 19 février dernier, à la maternité de Bourges qui a opéré tout le suivi de la grossesse. Une jolie petite fille de 3,640 kilos qui donne beaucoup de bonheur à ses parents, mais aussi pas mal de tracasseries administratives. Jusqu'à présent, seuls des couples dont un conjoint était transgenre avaient pu donner naissance à des enfants en France. Mattéo et Victoire, les heureux parents, tous deux transgenres, vivent un casse-tête administratif depuis le début de la grossesse et ont même dû prendre un avocat pour faire avancer plus rapidement les choses.

ⓘ Publicité

C'est Mattéo, le papa, né femme, qui a porté l'enfant pendant neuf mois. © Radio France - Michel Benoit

C'est surtout compliqué pour Mattéo, né femme, qui a porté l'enfant : "Je savais que cela allait être compliqué mais c'est aussi un rêve d'avoir un enfant. Avec Victoire, on a voulu avoir notre enfant naturellement et on s'est battus. C'est notre miracle !" Mais voilà, un homme - puisque c'est ainsi qu'est reconnu aujourd'hui Mattéo - qui porte son propre enfant, conçu avec une femme née homme, il y a de quoi faire buguer l'informatique, reconnaît Victoire, sa conjointe : "Cela lui bloque la sécurité sociale. Ça nous a bloqués aussi pour la Caf. Normalement, la prime de naissance aurait dû nous être versée à partir du septième mois de grossesse. On ne l'a eue qu'à huit mois et demi parce que le logiciel a bugué. Ils ont dû faire appel à un informaticien au niveau national."

Le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Une assistante sociale est obligée d'intervenir systématiquement pour débloquer le suivi à la sécu ; la mutuelle ne rembourse rien pour l'instant. Tout n'est pas entièrement réglé non plus à l'état civil, même si le procureur de la République de Bourges est intervenu pour faciliter la délivrance d'extraits d'actes de naissance.

Une galère dont le couple sourira peut-être quand Avah sera plus grande : "On lui dira tout. On ne veut rien lui cacher, explique le couple. On a une boîte avec tous les souvenirs de maternité, tout ce qui est lié à la grossesse. Ce qui compte, c'est qu'elle se sente heureuse en grandissant, peu importe le sexe d'origine de ses parents." Le couple espère que tout sera résolu à partir de du mois de mai.