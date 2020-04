Cher : une surveillance nocturne instaurée à Vierzon à partir du samedi 4 avril

À son tour, la Ville de Vierzon met en place "une surveillance nocturne" à partir de samedi 4 avril. De 22 heures à 6 heures, les déplacements seront strictement interdits, sauf en cas de force majeure : déplacements professionnels impossibles à décaler ; déplacements pour motifs de santé ; déplacements pour motif familial impérieux. L'arrêté a été publié ce vendredi par la préfecture du Cher. Le maire de Vierzon, Nicolas Sansu, réfute le terme de couvre-feu car il n'y a pas de forces de l'armée en patrouille dans les rues. Il y aura uniquement une patrouille de la police nationale, composée de trois policiers.

Un couvre-feu adopté dans 11 communes du Cher au total

"Il y avait un petit trou dans la raquette. On l'a comblé. On n'aura pas le droit de sortir son chien, de faire ses courses ou de faire son jogging après 22 heures : c'est ça le sens de cet arrêté préfectoral", réagit Nicolas Sansu, le maire de Vierzon, sur France Bleu Berry. Selon lui, le confinement était déjà en très grande majorité respecté sur le territoire de sa commune. "Je crois déjà que le confinement et les mesures prises donnent beaucoup de possibilités aux forces de l'ordre de contrôler et vérifier le bien-fondé des déplacements des uns et des autres. Je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement utile, ça ne change pas grand-chose car je ne pense pas que la nuit soit le moment le plus propice pour la propagation du virus", ajoute-t-il.

Le maire de Vierzon ajoute cependant que cet arrêté a le mérite de montrer à la population que tout est fait pour les protéger. "Je pense que ça rassure les gens. On est dans un moment où ils ont besoin de savoir qu'on assure leur sécurité", conclut Nicolas Sansu.

Dix villes ont déjà pris un tel arrêté dans le département du Cher.