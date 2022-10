Cher : un stage en pleine nature pour faire connaître aux plus jeunes le bocage de Noirlac

Une semaine de vacances au grand air, à Bruère-Allichamps, près de l'abbaye de Noirlac dans le Cher sept enfants de 9 à 14 ans passent la semaine dans le bocage. Ce stage est une première, lancée et organisée par le CPIE, Centre permanent d'initiatives pour l'environnement Brenne Berry, et ils vont le découvrir, l'étudier sous un angle scientifique. L'objectif c'est de donner le goût des sciences à ces jeunes Berrichons, mais aussi leur faire connaître ce morceau de patrimoine pour leur donner envie de le préserver. Pour commencer la semaine, les enfants ont eu droit à une visite guidée de cinq kilomètres dans le bocage, et ils en ont pris plein les yeux.

Cinq kilomètres à pied, ça use les souliers

Cinq kilomètres à pied ça a de quoi user les souliers, mais heureusement, notre guide du jour, Benjamin Payet, médiateur nature, fait régulièrement des haltes. On s'arrête d'abord près d'une marre où il invite les enfants à se repérer sur leur carte, puis rappelle l'usage ancien des marres pour que les animaux s'abreuvent_. "Aujourd'hui je vous ai parlé des prairies de fauches dans lesquelles on ne met plus d'animaux, donc ces marres dans le bocage il y en a beaucoup moins qu'avant"_ explique-t-il au petit groupe.

Des souilles se forment là où les sangliers se frottent dans la boue de la marre pour se nettoyer. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Découvrir la faune et la flore du bocage de Noirlac

Patiemment, au fil des arrêts, il partage ses connaissances, là des souilles utilisées par les sangliers pour se nettoyer, plus loin un arbre qui abrite des capricornes, de l'autre côté du champ, le Cher et ses ormes, plus loin encore le cri de la Grive draine. "On s'amuse afin de donner vraiment l'envie d'y retourner par soi-même et au passage, c'est découvrir la faune, la flore qui vit sur cet espace naturel protégé. Celui-ci héberge certaines espèces qui malheureusement, notamment en région Centre, sont de plus en plus rares" détaille Benjamin Payet.

Benjamin Payet, médiateur nature, partage ses connaissances sur le bocage avec les plus jeunes. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

"C'est beaucoup plus sympa que la télé"

Les petites têtes blondes sont fascinées car ça n'a rien à voir avec des vacances devant la télé, "on fait de l'exercice physique en marchant, on découvre des noms d'arbres, on s'amuse. C'est super sympa, beaucoup plus sympa que la télé" reconnaît Germain. "On a vu une empreinte de cerf, beaucoup d'empreintes de sangliers, plusieurs sortes d'oiseaux, une bestiole le Capricorne et moi j'ai vu un poisson" raconte fièrement Lorenzo.

Après cinq kilomètres de marche, loin d'être fatigués, les sept enfants sont plus motivés que jamais à passer une semaine dans la nature, loin de la télé. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Un stage à vocation scientifique

Ce lundi n'est qu'un avant goût du reste de la semaine, une façon de découvrir le futur terrain de jeu car le programme est tourné vers des expériences, les sciences. "L'objectif c'est de se mettre en mode chercheur" explique Mélanie Couret, du CPIE Brenne Berry (CPIE). Elle est d'ailleurs épaulée par Angélique, une chercheuse qui va encadrer et guider le groupe pour la semaine. Le reste c'est aussi les enfants qui vont choisir, à la fois les questions sur lesquelles ils veulent travailler, ensuite les expériences. "On va sans doute poser des pièges photos, faire des tunnels d'empreintes, essayer de repérer les différentes essences d'arbres qu'on va trouver. Repérer les traces et indices des animaux" détaille Mélanie Couret.

Parmi les questionnements des enfants, quels oiseaux sont présents ? Quels insectes ? Quels arbres ? Sont-ils là tout le temps ou seulement une partie de l'année, sont-ils partis définitivement du bocage et pourquoi ? De quoi faire naître des vocations scientifiques chez les jeunes Berrichons mais aussi les sensibiliser à la protection du bocage, un espace en voie de disparition et intrinsèquement lié à l'activité humaine.

À la fin de la semaine, les jeunes présenteront le résultat de leurs expériences dans un petit musée itinérant.