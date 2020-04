Cher : une cellule d'accompagnement pour les familles de victimes du Covid-19

L'épidémie de Covid-19 est particulièrement meurtrière dans le département du Cher. La préfecture et plusieurs associations mettent en place une cellule pour un soutien moral et psychologique aux familles de victimes du Covid-19.

Avec 127 morts depuis le début de l'épidémie de Covid-19, le Cher est le troisième département en région Centre-Val de Loire où le coronavirus est le plus meurtrier. 60 décès sont à déplorer en milieu hospitalier et 67 dans les Ehpad du Cher.

Un soutien moral et psychologique

La préfecture du Cher et des associations de sécurité civile du département viennent de signer une convention pour créer une cellule départementale d'écoute et d'accompagnement au profit des familles de victimes du Covid-19. La Protection civile, la Croix Rouge, le Secours catholique et l'Ordre de Malte participent. Elles sont chargées de contacter les familles qui le souhaitent pour les accompagner au travers d'un soutien moral et psychologique.

Un dispositif existe également pour les personnels soignants en première ligne face à cette épidémie. Une cellule d'urgence médico-psychologique est activée et leur est dédiée.

Depuis le début du confinement, de nombreuses mesures de protection sanitaire rendent les derniers instants de vie d'un proche encore plus difficiles. Les visites dans les Ehpad ont d'abord été strictement interdites avant d'être autorisées de façon très encadrée. Des règles strictes pour les cérémonies funéraires sont également en vigueur pour éviter la propagation du virus.