Cher : une lettre anonyme est-elle à l'origine du suicide de Daniel Fourré ?

Une lettre anonyme de deux pages rédigée à la première personne comme si Daniel Fourré s'y exprimait personnellement. Pas d'accusation directe, mais un contenu assez général ; un ramassis d'insultes, d'insanités visant également quatre autres élus, du genre " tous pourris, vous profitez bien du système ". Daniel Fourré avait été très meurtri par cette lettre selon le président des maires du Cher, qui l'avait incité à porter plainte. " Daniel, c'était un vrai gentil, et il parlait assez souvent de ce courrier " déclare Philippe Moisson, très ému. Les deux hommes avaient bu un café ensemble en fin de matinée mercredi et Daniel Fourré ne semblait pas particulièrement abattu. Le procureur de Bourges, Joël Garrigue confirme que des investigations avaient été lancées sur ce courrier anonyme pour relever d'éventuelles traces pouvant incriminer son auteur. Mais c'est très compliqué et cela aboutit rarement surtout si le corbeau ne réitère pas les envois. Il n'est pas rare que les élus locaux soient la cible de courriers anonymes. Ces courriers sont toujours lus explique Joël Garrigue pour voir si elles contiennent des accusations précises pouvant faire l'objet de vérification. Les auditions de proches de Daniel Fourré se poursuivent pour tenter d'expliquer son geste. Une autopsie doit être pratiquée dans les prochains jours.

