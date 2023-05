Cher : une vidéo de chasse au renard relance le débat autour de la vènerie sous terre

C'est une pratique légale, mais critiquée par plusieurs associations de défense des animaux et de la nature : celle de la vènerie sous terre. Cela consiste à aller chasser les animaux - blaireaux ou renards - dans leur terrier ou les galeries qu'ils creusent. Le débat autour de cette pratique refait surface à l'occasion d'une vidéo tournée et diffusée il y a quelques jours par l'association Nos Viventia. Présentée comme une vidéo tournée en immersion au sein d'un groupe de chasseurs du Cher en avril 2022, on y voit des chasseurs creuser, puis un renardeau se faire saisir sous terre par le chien des chasseurs, avant que son corps inerte soit ressorti et agité. La courte vidéo de 47 secondes a ému certains internautes.

Des associations demandent l'interdiction de cette pratique

C'est Pierre Rigaux, le fondateur de l'association Nos Viventia, qui intervient dans la courte vidéo pour expliquer ce qu'on y voit. "On peut parler de la barbarie et de la cruauté des gens qui font ça, mais c'est même pas mon propos. Mon propos c'est de dire que cette activité elle est malheureusement autorisée, alors qu*'il n'y a aucun scientifique qui vous dira qu'il faut déterrer, piéger ou éliminer les renards**, et particulièrement les renardeaux, en période de reproduction. C'est sous la pression en fait principalement du lobby de la chasse qu'est autorisée ce genre de pratique, parce que les renards sont accusés principalement de manger les faisans d'élevages et les perdrix d'élevage qui sont lâchés pour la chasse*" estime le militant et naturaliste. Pour lui, il faudrait arrêter de considérer les renards comme nuisibles, et bannir la vènerie sous terre.

On s'est infiltré chez les déterreurs de renards

Une population de renards en hausse selon les chasseurs

Contacté, le président de la Fédération des chasseurs du Cher, Jean-Claude Cotineau, souligne dans un premier temps que rien ne prouve que la vidéo diffusée sur internet ait bien été tournée dans la Cher. Il défend ensuite la pratique de la vènerie sous terre, nécessaire selon lui pour endiguer la population de renards qui serait très importante : "On a quatre fois plus de renards qu'il ne le faudrait dans le département (...) donc tous les moyens sont bons pour les éliminer. On a un certain nombre de plaintes de non-chasseurs par rapport au renard qui tue les animaux (...) dès que les brebis font de petits, il y en a un certain nombre qui sont mangés par les renards, on a des plaintes sur les volailles" énumère le représentant des chasseurs.

Jean-Claude Cotineau assure que la vènerie sous terre obéit à un certain nombre de règles pour limiter la souffrance des animaux, "on ne fait pas n'importe quoi" garantit le président de la Fédération des chasseurs dans le Cher. Il a le sentiment que les associations qui s'opposent à cette pratique visent en fait plus large : "on a eu la glu [le débat autour de la chasse à la glu, désormais interdite en France], la chasse en palombière (...) par petits morceaux on essaie d'interdire la chasse" estime le chasseur, qui s'interroge sur le timing de la diffusion de la vidéo, quelques jours avant une journée de manifestations ce lundi contre la pratique de la vènerie sous terre, à l'occasion de la journée mondiale des blaireaux.