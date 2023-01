Cher : votre smartphone, un allié utile pour les pompiers

C'est devenu quasiment un réflexe pour David, qui traite les appels. Tandis qu'il pose les questions essentielles à son interlocuteur sur la nature de l'intervention, simultanément, le sapeur pompier envoie un sms au requérant lui demandant d'accéder à la géolocalisation de son smartphone : " Là, ça nous marque sur cette carte, à trente-sept mètres près le lieu du smartphone. On a une petite bulle qui apparaît sur notre écran et ça va nous permettre de communiquer avec la personne par de nouveaux moyens : photo, vidéo ou tchat. Si lui, il ne peut pas parler, on peut lui envoyer des textos. C'est très intéressant pour secourir par exemple, une femme victime de violence. Elle peut s'isoler et nous alerter, ou une personne qui se serait réfugiée dans une salle, suite à un attentat. On peut communiquer en toute discrétion avec la personne. On peut aussi utiliser la vidéo pour mieux appréhender l'ampleur d'un accident, ou mieux apprécier une plaie. Le médecin du samu est juste à côté et il émettra plus facilement un avis."

ⓘ Publicité

David traite les appels pour le SDIS du Cher © Radio France - Michel Benoit

La vidéo renseigne souvent mieux que des mots, les équipes de secours : " Si le requérant n'est pas en mesure de pouvoir décrire " ajoute le capitaine Thomas Hochet, des sapeurs-pompiers du Cher. " Si c'est par exemple un enfant qui nous alerte ou une personne paniquée, par l'image, on va pouvoir, en plus de la géolocalisation, l'aiguiller plus facilement. Cela peut même nous amener à compléter l'engagement de secours par exemple pour un feu de toiture. On appréciera mieux la hauteur du bâtiment pour envoyer la bonne échelle. Sur un feu de cheminée, grâce à la vidéo, on repérera peut-être des fumées secondaires qui pourraient laisser penser à une extension du sinistre. "

" Le requérant peut mettre fin à tout moment à la géolocalisation "

Mais le requérant garde à tout moment la main sur son smartphone : " On ne prend la main sur la caméra qu'avec l'accord du requérant lorsqu'il accepte la géolocalisation en cliquant sur le premier sms qu'on lui a envoyé. Et à tout moment, il peut mettre fin à la géolocalisation. " poursuit le capitaine Hochet.

Photo, vidéo, tchat, la géolocalisation a été déclenchée à 157 reprises déjà dans le Cher depuis cet été. Encore faut-il ne pas se situer en zone blanche évidemment.