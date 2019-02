Cherbourg aussi dit "Non" à l'antisémitisme

Cherbourg, Cherbourg-en-Cotentin, France

Environ 150 personnes se sont rassemblées ce lundi 19 février 2019 à Cherbourg pour dire non à l'antisémitisme.

Il y avait au même moment une mobilisation à Coutances et dans de nombreuses villes de France dont Caen à l'appel d'une cinquantaine de partis, d'associations et de mouvements.

A Cherbourg des élus de tout bord étaient aussi présents et ont pris la parole. Des dizaines de personnes sont restées rassemblées pendant une demi-heure dont Agnès 60 ans, venue avec ses quatre petits enfants âgés de 4 à 8 ans, portant une banderole "respect" , respect notamment pour les religions.

"C'est la première leçon de civisme pour nos petits-enfants. On a tenu à ce qu'ils soient là. Ce n'est pas facile de leur expliquer. Jusqu'à présent on essayait de les protéger mais ils ont déjà entendu beaucoup de choses. Je n'aurai jamais cru voir ça. Je prends conscience que rien n'est acquis. Moi j'ai été traumatisée en 6 ème par le film "Nuit et brouillard" et depuis j'ai été sensibilisée à la haine ordinaire qui conduit au drame absolu. C'est insupportable. _Je n'aurai jamais cru qu'on puisse voir les choses refleurir de cette manière là et le peu qu'on peut faire c'est d'être là_."

Des élus et des anonymes venus dire d'une même voix, "Non à l'antisémitisme" © Radio France - Jacqueline FARDEL

Un rassemblement symbolique mais particulièrement important pour Christiane, une habitante de La Glacerie, juive, émue aux larmes