Cherbourg-en-Cotentin honore les soldats américains tombés lors de la Première guerre mondiale

Quand on parle de soldats américains en Normandie, on pense immédiatement à la Seconde guerre mondiale et au Débarquement de juin 1944. Mais ce lundi, c'est un autre moment d'histoire souvent méconnu qui était mis en lumière, quelques années après la Première guerre mondiale. En mai 1921, les dépouilles de 44.000 militaires tombés lors des combats de la Grande guerre ont été rapatriés aux Etats-Unis, à la demande de leur familles. Près de 2.000 corps ont été embarqués depuis Cherbourg, direction le port de Hoboken, dans le New Jersey.

A bord du Wheaton, 1169 jeunes hommes et femmes, de différents milieux et ethnies, partis des champs et rivages de France pour leur dernier voyage vers le repos éternel. Ils ont payé le prix pour assurer notre liberté - Lieutenant colonel Valérie Prehoda

Mort trois jours avant l'Armistice

"_Un bateau de rapatriement, l'USAT Wheaton, a commencé à embarquer plus de 4.000 corps en Belgique, à Anvers. Puis, il est venu à Cherbourg_", explique le lieutenant colonel Valérie Prehoda, ancien fusilier marin de l'armée américaine.

Cette année, c'est le centième anniversaire. Dans ces temps où il y a beaucoup de problèmes, on veut réaffirmer notre amitié. On est ensemble - Lieutenant colonel Valérie Prehoda

Alors que le vent balaye les drapeaux français et américain sur la digue de Querqueville, l'ancienne militaire a choisi de mettre à l'honneur un jeune fusilier marin tombé en France lors de la Première guerre mondiale. Un militaire de 19 ans, originaire du Kentucky, mort dans l'offensive de l'Argonne, le 8 novembre 1918, soit seulement trois jours avant l'Armistice. "Quand j'étais officier, j'avais beaucoup de jeunes soldats de cet âge. Alors, j'ai pensé à la tristesse de son officier. ça m'a permis de rendre l'histoire plus personnelle", confie Valérie Prehoda.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les soldats tombés au combat furent enterrés sur les lieux mêmes des batailles, dans l'attente d'une solution pérenne. Les familles ont eu ensuite le choix de rapatrier ou non les corps par bateau. Le Wheaton est parti de Cherbourg et a été accueilli à Hoboken en mai 1921, par Warren Harding, élu deux mois plus tôt président des États-Unis.

Une semaine après son arrivée à Hoboken, le corps du jeune fusilier marin a été inhumé au cimetière militaire national de Lexington.