Cherbourg-en-Cotentin : malgré l'épidémie de Covid, le Téléthon ne s'arrête pas

A l'occasion de la 34ème édition du Téléthon qui s'organise ce week-end, beaucoup d'animations n'ont pas résisté à l'épidémie de Covid. Mais dans la Manche, certains ont quand même tenu à marquer le coup et à maintenir ce qu'ils avaient prévu, coûte que coûte.

Les animations du Téléthon sont peu nombreuses ce week-end dans la Manche. Un véritable problème lorsque l'on sait qu'elles représentent habituellement 40% des recettes effectuées chaque année. Alors pour quand même faire vivre cette 34ème édition, certains ont quand même fait le choix de maintenir leur stand, malgré l'épidémie de Covid. A Cherbourg-en-Cotentin, le couple Saillard a ouvert, comme chaque année depuis 10 ans, d'ouvrir un garage au 109, rue Emmanuel Liais.

Beaucoup de voisins sont habitués de ce magasin éphémère. © Radio France - Arthur Blanc

Ils se sont installés dans leur garage, ou plutôt, celui de la voisine. "Je lui recule sa voiture et ça fait de la place", confie Hervé Saillard. Cette place sert pour poser une table, sur laquelle pousse une forêt de faux coquelicots. "On en a 600 fabriqués avec des culs de bouteilles", sourit-il. Il y travaille depuis le mois d'août pour pouvoir quand même récolter des dons, à 1 euros la fleur. Si vous n'avez pas la main verte, vous pouvez également venir chercher à manger : des gâteaux et des crêpes sont mises en vente. Habituellement, le couple Saillard est posté sur le marché de Noël, mais l'épidémie l'en a empêché.

Le garage qui fait office de magasin. © Radio France - Arthur Blanc

Les clients tiennent souvent le rôle de voisin. Comme Cédric, qui chaque année vient acheter son petit bouquet. "Il s'est embêté à les fabriquer et puis c'est pour la bonne cause", explique-t-il. Même constat pour Marie-Jeanne, qui a découvert cette initiative : "C'est bien de pouvoir le faire cette année, pour la recherche". Et l'épidémie ne semble avoir refroidi personne. Dans sa tirelire rose, Hervé Saillard fait les comptes : il a récolté 130 euros ce samedi matin. Il espère atteindre la moyenne habituelle de 1 000 euros sur tout le week-end. Une somme qui s'ajoute aux dons manchois : le département en était à 64 500 euros ce samedi midi.