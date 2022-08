Cherbourg-en-Cotentin met en place une mutuelle communale pour ses habitants

Ce mardi, une convention a été signée entre le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Cherbourg-en-Cotentin et l'organisme Mutame & Plus. La ville lance une mutuelle communale dès le 1er septembre. Elle doit proposer une solution aux habitants les plus vulnérables.

L'idée est d'offrir une solution pour les les personnes les plus vulnérables et exclues des dispositifs classiques

C'est un dispositif qui fait son chemin dans la Manche. De plus en plus de villes mettent en place des mutuelles communales pour lutter contre le renoncement aux soins : selon une étude réalisée par ViaVoice en juin 2022, près d'un tiers des Français (31%) déclare avoir déjà renoncé à aller voir un médecin généraliste alors qu'ils en avaient besoin. A partir du 1er septembre, la ville de Cherbourg-en-Cotentin va proposer une mutuelle communale : un conventionnement a été signé ce mardi entre le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Cherbourg-en-Cotentin et l'organisme choisi Mutame & Plus.

Sans critère d'âge ou de ressources

Dès la création de la commune nouvelle, en 2016, deux axes prioritaires ont été définis en matière de santé : l'élaboration d'un plan municipal de santé, et l’ouverture d’une structure sanitaire de proximité alliant prévention et accès aux soins. "La mise en place d’une mutuelle communale accessible à tous les habitants de Cherbourg-en-Cotentin était un engagement de la dernière campagne des municipales. Elle est en quelque sorte une mesure complémentaire aux précédentes", explique le maire Benoît Arrivé.

Ce dispositif s'adresse directement à chaque habitant quel qu’il soit, sans conditions d’âge ou de ressources. Le principe, c'est de faire bénéficier de tarifs intéressants via une sorte de contrat de groupe. Autres objectifs : proposer une prestation intéressante avec un bon rapport qualité/prix ; et proposer une complémentaire santé accessible à des personnes qui renoncent aux soins car ils ne peuvent pas ou plus bénéficier d’une mutuelle proposée par l’employeur. "Ces personnes sont notamment les retraités, des jeunes et des familles ne pouvant bénéficier de la complémentaire santé solidaire", ajoute Valérie Varenne, adjointe en charge des solidarités et du Centre communal d’action sociale (CCAS).

Une réunion d'information en octobre

Un appel à partenariat public a été lancé auprès de la Mutualité Française et de cinq organismes de mutuelle, avec un cahier des charges précis et exigeant. Sept organismes ont répondu à l'appel. A l'issue de l'examen des candidatures, Mutame & Plus s'est classée première.

Trois formules tarifaires sont proposées (basse, moyenne, haute) pour trois tranches d'âges (moins de 50 ans, plus de 50 ans et enfant) :

moins de 50 ans : de 29,80 à 62,40 euros par mois

plus de 50 ans : de 44,70 à 96,25 euros par mois

enfant : de 15 à 35 euros par mois (gratuité pour le troisième enfant)

La commune précise que "les garanties couvertes sont celles d’une mutuelle classique et répondent au besoin du plus grand nombre : optique, audiologie, dentaire, aide à la mobilité, vaccination, médecines douces et pédicurie, hospitalisation, chambre particulière, activité physique, intellectuelle et philanthropique, mais aussi petit et grand appareillage, allocation naissance, aides sociales, prêt santé…"

Vincent Delannoy, directeur de Mutame : "On redistribue à peu près 89% des cotisations que nous encaissons" Copier

Trois permanences seront proposées sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin tous les premiers vendredis du mois :

à l'est et l'ouest : alternativement dans les mairies déléguées de Tourlaville et Equeurdreville-Hainneville, le matin de 8h30 à midi

au centre : au centre de santé Bres-Croizat, les vendredis après-midi de 14 heures à 17h30

En dehors de ces permanences, les personnels Mutame seront joignables sur le site de Saint-Lô, par voie téléphonique au 02.33.05.29.20 et électronique (contact@mutame-plus.fr).

Une première réunion d'information est prévue le mardi 11 octobre à 17 heures à la mairie déléguée de Cherbourg-Octeville.