Cherbourg-en-Cotentin : "mon logement HLM c'est un frigo"

Le week-end de la tempête les 27 et 28 novembre, voyant la colère des habitants du bâtiment F de la Cité Deslandes monter, le bailleur social Presqu'île Habitat a fait intervenir en urgence le matin du dimanche le chauffagiste d'astreinte pour qu'il remonte la température dans les logements. La goutte d'eau pour ces habitants qui n'en peuvent plus de dénoncer la situation et qui ne voient rien s'améliorer. Avec l'hiver qui approche à grands pas et les températures qui baissent beaucoup en ce moment, les locataires du bâtiment F de la Cité Deslandes à Cherbourg-en-Cotentin commencent, en plus de perdre des degrés, à perdre patience. Richard Bameul habite sous les toits et depuis plusieurs semaines il vit calfeutré avec du scotch et de l'alu sur ses fenêtres, il a bouché sa VMC traquant le moindre souffle d'air froid. Selon lui quand les choses bougent dans ce dossier ce n'est jamais pour très longtemps : "quand on se mobilise on a des techniciens qui viennent et ça recommence. Ca ne dure pas. Le problème n'est pas que chez nous il suffit de regarder les réseaux sociaux. On demande de l'isolation. On est à fond sur nos thermostats et on arrive péniblement à 19 degrés au mieux. C'est la politique de Presqu'île Habitat de ne pas dépasser 19 degrés. Nous on veut pouvoir gérer notre chauffage car il fait froid. Il faut isoler ces bâtiments qui datent des années 50." Les radiateurs affichent facilement 30 degrés alors qu'au sol et aux murs le thermomètre indique 10, 12, 15 selon l'endroit. Christiane bientôt 80 ans habite le rez-de-chaussée : "dans ma chambre il fait 13 degrés, le midi je mange à 11H30 et le soir à 18H après je regarde un peu la télé dans mon fauteuil avec un plaid puis je vais au lit rapidement car j'ai froid." Aujourd'hui les locataires réclament d'urgence un plan d'action pour isoler les logements.

Presqu'île Habitat a refusé de nous répondre

Richard Bameul a calfeutré ses fenêtres © Radio France - Katia Lautrou

Des habitants en viennent à boucher la VMC pour gagner un degré © Radio France - Katia Lautrou

Richard Bameul (à gauche), Guy Pesnel (au centre) et Christiane Picot ( à droite) demandent à ce que les logements soient isolés © Radio France - Katia Lautrou