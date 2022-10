Cherbourg-en-Cotentin : poubelles sur la voie publique, attention aux amendes

Après des mois de sensibilisation, sans effet dans certains quartiers, la ville de Cherbourg-en-Cotentin vient de recruter un 2e agent de police de l'environnement chargé de la propreté. En collaboration avec l'agglomération du Cotentin, qui est chargé de la collecte et du traitement des déchets, désormais ces agents vont verbaliser.

Des amendes de 38 à plusieurs milliers d'euros

Pour retrouver la trace des contrevenants, les agents de la propreté ont leur méthode. Marc est agent assermenté au service propreté de la ville et il joue les détectives privés "on ouvre le sacs poubelles et on essaye de retrouver une adresse, on fait un courrier et après si il y a toujours des problèmes on verbalise". Bertrand Lefranc est maire-adjoint à Cherbourg-en-Cotentin en charge des espaces verts, de l’embellissement et de l’environnement, et pour lui n'y a plus le choix il faut désormais taper au "porte-monnaie" car "pour beaucoup de personnes la poubelle c'est aussi une déchetterie". C'est l'agglomération du Cotentin qui a en charge la collecte et le traitement des déchets et c'est la ville de Cherbourg-en-Cotentin qui doit nettoyer les rues. Nicolas Pont est chez du département de la propreté urbaine "la ville propre c'est aussi bien de ramasser des mégots, des papiers, des graffitis mais c'est aussi de ramasser les sacs poubelles que les gens ne sortent pas aux bons horaires pour ne pas les laisser dans la rue". L'amende peut aller de 38 à plusieurs milliers d'euros.

Marc Huteau agent assermenté, Nicolas Pont chez du département de la propreté urbaine à Cherbourg en Cotentin, Bertrand Lefranc maire-adjoint à Cherbourg-en-Cotentin en charge des espaces verts, de l’embellissement et de l’environnement © Radio France - Katia Lautrou

Prochainement une communication sera faite pour rappeler les horaires de passage le soir des camions poubelles et une sensibilisation à ne pas jeter ses mégots par terre se déroulera sur le marché de Noël avec distribution de cendriers de poche. (1 mégot pollue 500 litres d'eau !)