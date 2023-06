Cherbourg-en-Cotentin réorganise l'ouverture de ses piscines pour l'été

Pour l'été 2023, trois des cinq piscines de Cherbourg-en-Cotentin resteront ouvertes : il s'agit de celles de la Butte à Octeville, de Collignon à Tourlaville et du centre aquatique d'Equeurdreville-Hainneville. Les deux autres resteront fermées : celle du Maupas (comme les étés précédents) et, c'est une première, celle de Chantereyne à Cherbourg, du 10 juillet au 3 septembre. Notez également qu'il n'y aura pas de créneau le dimanche après-midi à Collignon. "Les trois piscines ouvertes permettent d'avoir des solutions à l'est, à l'ouest et en centre-ville", explique Claudine Sourisse, adjointe aux sports à Cherbourg-en-Cotentin.

Le premier facteur, c'est celui de la fréquentation. Ainsi, durant l'été, la piscine Chantereyne accueille deux fois moins de nageurs que le reste de l'année : 3.138 nageurs par mois en moyenne contre 6.235 personnes le reste de l'année. "C'est un établissement de centre-ville qui est principalement fréquenté par des gens qui travaillent et viennent nager le midi. En été, ça représente moins de dix personnes par jour, pour une capacité maximale de 500 personnes. Concernant les clubs, seulement 400 membres sont accueillis les mois d'été, tandis que la moyenne sur le reste de l'année est d'environ 1.500 personnes", souligne Claudine Sourisse. Une baisse qui s'explique à la fois donc par la moindre fréquentation des associations, l'absence de scolaires et des baigneurs qui se tournent plus vers les plages.

La piscine Chantereyne sera fermée

Parallèlement, les piscines ludiques et de plein air sont plus plébiscitées l'été. C'est le cas du centre aquatique d'Equeurdreville-Hainneville qui voit le nombre de nageurs passer de 9.630 en moyenne par mois le reste de l'année à... 15.340 sur l'été. A Collignon, c'est environ 6.100 visiteurs par mois l'été, contre 6.000 le reste de l'année. Quant à celle de la Butte, elle vient d'être rénovée. "Les horaires ont été aménagés pour l'été afin d'offrir une alternative aux nageurs du midi de Chantereyne, et pour y transférer des cours de natation et l'accueil de centres aérés", note Claudine Sourisse. La piscine de la Butte possède un dôme escamotable, pour se transformer en piscine de plein air.

Autre point mis en avant par la municipalité : *les économies d'énergie. "Le coût des fluides a augmenté de manière conséquente"*, confie l'adjointe. Enfin, il existe des difficultés de recrutement des saisonniers sur les postes de maîtres-nageurs-sauveteurs (MNS). 31 MNS font tourner les cinq établissements à l'année, mais il faut trouver des remplaçants. "On est en concurrence avec les campings, les centres de vacances... On a un nombre réglementaire de surveillants à fournir sur un site. On va donc redéployer du personnel d'autres établissements pendant les vacances", précise l'adjointe.

Notez que les horaires de la piscine de la Butte vont être étendus, avec des ouvertures dès midi les mardis et jeudi. Les créneaux du matin (10h-12h) sont réservés pour l'accueil des groupes.