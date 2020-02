Aux quatre coins de Cherbourg-en-Cotentin, de nombreux travaux ont débuté. Rues bloquées, stationnements interdits, chaussées rétrécies... on fait le point.

Cherbourg-en-Cotentin : travaux en cours, routes barrées, on fait le point

Rues bloquées, stationnements interdits, chaussées rétrécies... aux quatre coins de Cherbourg-en-Cotentin, de nombreux travaux ont débuté. On fait le point.

Quai de l’Entrepôt

Le quai de l'Entrepôt sera barré jusqu'au 28 février. Des travaux de réfection de caniveaux sont en cours. L'accès au parking du centre commercial Les Eléis est maintenu pour les véhicules légers. Pour les piétons, l’arrêt des bus Manéo sera reporté à côté de la gare SNCF.

Rue de la Polle

Du 24 ou 25 février, la rue de la Polle sera barrée entre la rue de la Bucaille et la rue Lesdos. Des travaux de coulage de béton auront lieu.

Rue de la Bucaille

Rue de la Bucaille barrée entre la rue de la Comédie et la rue Bonhomme et stationnement interdit à proximité des travaux jusqu'au 28 février. Le sens interdit sera masqué. Des travaux de télécommunication et d’électricité sont prévus.

Rue des Bastion

La rue des Bastion sera barrée jusqu'au 3 avril. Un renouvellement des réseaux d'eaux est prévu. Le sens interdit sera masqué et le stationnement interdit aux alentours des travaux.

Rue de l’Onglet

La rue de l'Onglet sera barrée dans le sens de l'Avenue de Cessart et le stationnement sera interdit sur toute la longueur de la chaussée entre les 24 et 28 février. Des travaux de réfection des enrobés de tranchées auront lieu.

Rue des Ecoles

La rue des Ecoles sera barrée entre la rue René Lecanu et la rue Ferdinand Buisson et le stationnement sera interdit à proximité des travaux le mercredi 26 février en raison du remplacement d’un support aérien pour le réseau électrique. Notez que des coupures d'électricité peuvent avoir lieu ce jour.

Rue du Grand Pré

Jusqu'au 27 mars, la rue du Grand Pré sera barrée dans un sens de circulation par portions successives. Les poids lourds seront déviés via la rue des Entreprises dans les deux sens. Stationnement interdit à proximité des travaux.