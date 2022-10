Cherbourg-en-Cotentin : vous avez plus de 60 ans ? cette application va vous servir au quotidien

En France, un senior sur trois n’a personne avec qui partager un déjeuner ou échanger au quotidien et la crise sanitaire n'a rien arrangé. C'est à partir de ce constat que de jeunes normands ont créé en 2018 une application "senior-senior" pour les plus de 60 ans dont Caen et Coutances se sont emparées. Une application qui a évolué en 2021 pour devenir "Senior Connect" et offrir plus de services. Elle est aujourd'hui présente dans plusieurs villes en France. Et aujourd'hui c'est donc la ville de Cherbourg-en-Cotentin qui la propose à ses habitants de plus de 60 ans.

Comment fonctionne "Senior Connect" ?

Accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette, Senior Connect est disponible pour tous les habitants de plus de 60 ans afin d’échanger, partager ou se divertir. On y trouve des informations sur les animations, échange de conseils. Elle permet de tisser du lien social et de promouvoir l’entraide entre seniors. Il y a 7 catégories : loisirs, animaux, courses, covoiturage, numérique, sport, coup de main. De quoi rompre l'isolement. Julien Champain est le co-fondateur et président de Senior Connect : " C'est un bon moyen de se faire des amis, un réseau, en partageant des passions, il y a aussi des infos sur les animations senior, le CCAS, la Ville ou des associations avec une carte interactive « Quoi de neuf autour de chez moi ? » et les associations ont la possibilité d’y présenter leurs actions". La communication, l'information sont au cœur de cette application mais l'entraide a aussi son importance "on peut par exemple demander des conseils pour un ordinateur, une tablette et souvent les seniors préfèrent les avoir auprès de personnes de leur âge".

Une application totalement gratuite et sécurisée

L'application est gratuite pour les utilisateurs, les échanges sont bénévoles, il n'y a pas de rapport d'argent. L'application est téléchargeable directement sur le site Senior Connect. Plus d’infos sur le site de la collectivité cherbourg.fr.