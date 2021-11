Cherbourg : la maire-adjointe alerte la préfecture sur les cas d'un Afghan réfugié et d'une famille angolaise

Valérie Varenne, maire-adjointe en charge des solidarités, veut alerter la préfecture sur deux cas particuliers. Celui d'un homme afghan qui a fui les Talibans et qui aujourd'hui vit en situation irrégulière. Et sur le cas d'une mère qui a quitté l'Angola, enceinte, avec ses 5 enfants sous le bras.

Valérie Varenne, maire-adjointe de Cherbourg en charge des solidarités et du CCAS, est en colère. Ce lundi 29 novembre, elle a donné une conférence de presse à l'hôtel de ville pour exposer deux parcours de vie qui lui tiennent à cœur. L'histoire d'un homme d'une quarantaine d'années qui a fui l'Afghanistan, car il risquait sa vie avec l'arrivée des Talibans, et celle d'une mère de famille angolaise arrivée à Cherbourg avec ses enfants il y a un an. La maire-adjointe cherche à interpeller la préfecture de la Manche et la députée Sonia Krimi (LREM) sur leurs situations : l'homme ne peut faire sa demande d'asile en France, et celle demandée par la mère de famille a été déboutée.

Menacé par les Talibans, il quitte l'Afghanistan

Ayant travaillé pour l'OTAN, et notamment les Etats-Unis, cet homme afghan d'une quarantaine d'années a dû fuir son pays. Arrivé d'abord en Suède, il a ensuite rejoint Cherbourg. Cependant, comme l'exige le règlement Dublin, le réfugié n’a pas la possibilité de choisir le pays où il veut demander l’asile. Il doit la demander dans le pays où il est arrivé, donc la Suède.

Seulement, selon la troisième adjointe en charge des solidarités (PS), la Suède souhaite renvoyer l'homme en Afghanistan. Une situation intolérable pour elle : "Au regard de la situation de l'Afghanistan et de son parcours, c'est incompréhensible qu'il ne puisse pas faire sa demande d'asile en France. Il faut que ce dossier aboutisse sur une dédublinisation. Ce monsieur vit aujourd'hui hébergé chez des gens, il est dans l'inquiétude tous les jours."

En route pour Cherbourg, la mère a perdu le chemin de son mari et de son fils ainé

Autre cas qui préoccupe particulièrement Valérie Varenne, c'est celui d'une mère de famille angolaise, qui a quitté son pays il y a plus d'un an, enceinte, avec ses 6 enfants et son conjoint. Sur la route pour la France, la femme a perdu le chemin de son mari et de son fils ainé. Elle ne sait pas aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. Elle serait donc arrivée seule avec ses 5 enfants. Tous sont aujourd'hui scolarisés à Cherbourg, assure la maire-adjointe. Le dernier est né à Cherbourg.

Avec six enfants, c'est humainement intolérable

"Sa demande d'asile a été refusée, regrette la troisième adjointe. La famille risque donc d'être expulsée de son logement à partir de ce mardi. Elle va être à la rue, ou au mieux faire appel au dispositif 115. Avec six enfants, c'est humainement intolérable. On est dans le monde de l'absurdie. On ne déborde pas de demandes d'asile dans notre territoire." Valérie Varenne demande à la préfecture de faire du cas par cas, et d'examiner de près ces dossiers. Sollicitée par France Bleu Cotentin, la préfecture n'a pour l'instant pas communiqué à ce sujet.