Cherbourg : la Marine modernise sa flotte

"Les ports de Brest et Cherbourg vont accueillir les nouveaux chalands de la Marine nationale. De quoi parle-t-on ? 24 mètres de long, 8 mètres de large, 53 tonnes chacun : trois navires à propulsion hybride qui répondent aux noms de « Fourmi », « Scarabée » et « L'Araignée »". Ces propos sont ceux de Florence Parly, sur Tweeter ce mardi 7 janvier. La ministre de la Défense se félicite de l'arrivée de ces nouveaux bâtiments dans la Marine, même si dans les faits, voilà déjà quelques semaines que ces navires ont été livrés et sont opérationnels.

Prise en main depuis le mois de novembre

Le chaland assigné à Cherbourg a ainsi franchi l'entrée du port militaire en novembre dernier. S'en est suivie une phase de prise en main ainsi que la délivrance officielle du permis de navigation de cette unité le 10 décembre dernier. Depuis cette date, le chaland multi-missions "Araignée" est opérationnel. "Son entrée en service marque ainsi une nouvelle étape dans la modernisation continue des moyens de la base et de la Marine nationale", souligne la Préfecture maritime de la Manche dans un communiqué.

Des batteries électriques pour réduire les émissions polluantes

Doté de solides capacités de charge (grue de 1.5 tonne), de stockage, d’emport en plongeurs mais également de filage et de récupération d’engins de pêche, le CMM Araignée va donc peu à peu prendre la relève du patrouilleur de surveillance des sites Coralline qui tirera sa révérence courant 2020 après 30 ans de service. Particularité majeure du nouveau bâtiment, sa propulsion électrique soulignée dans un second tweet de la Ministre. Les batteries rechargeables à quai ou en mer, permettent de naviguer – à basse vitesse – en mode zéro émission. "Ce sera le mode principal utilisé pour la navigation: ou comment la technologie permet aux Armées d’innover pour moins polluer", conclut la ministre.