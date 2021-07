Cherbourg : les réunions des Alcooliques anonymes reprennent ce mardi

Après un an et demi d'arrêt en raison de la crise sanitaire et des confinements, les réunions des Alcooliques anonymes de Cherbourg reprennent ce mardi 6 juillet.

Le fondateur du groupe cherbourgeois a tenu des permanences téléphoniques pendant la période afin de conserver le lien avec les membres mais il attendait la reprise en présentiel avec impatience, d'autant que, selon lui, le nombre de personnes tombées dans la dépendance a sérieusement augmenté en raison de la crise sanitaire. "L'alcool est un désinhibiteur, un euphorisant, un anxiolytique, voire un anti-dépresseur donc dans une situation de solitude et de confinement, quelqu'un qui est enclin à la consommation d'alcool peut dériver", explique le bénévole.

Des gens qui étaient sur la colline ont penché vers le trou" - fondateur des Alcooliques anonymes de Cherbourg

Le déconfinement n'arrange pas la situation. "On ne voit à la télévision que du festif, des centaines de personnes rassemblées pour toutes les occasions, _un verre d'alcool à la main_. On ne va pas vers une consommation raisonnée mais plutôt vers l'excès", s'inquiète le fondateur du groupe de parole cherbourgeois.

Le bénévole est abstinent depuis 28 ans et il sait combien il est difficile de sortir de l'addiction à l'alcool alors il encourage l'arrivée de nouveaux participants mais aussi de leurs proches au sein du groupe des Alcooliques anonymes.

Les réunions reprennent ce mardi 6 juillet à 20h30 et auront lieu tous les mardis de l'année (y compris les jours fériés) au 44 avenue de Bremerhaven, dans le quartier du Maupas à Cherbourg.

Permanence téléphonique nationale des Alcooliques anonymes 24h/24 et 7j/7 : 09.69.39.40.20.

Un numéro cherbourgeois est également à l'écoute : 06.22.10.49.93.