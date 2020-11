Cherbourg : les travaux du futur restaurant Le Pily ont débuté dans l'ancienne capitainerie

Si vous avez emprunté le pont-tournant à Cherbourg ces derniers jours, ça n'a pu vous échapper : l'ancienne capitainerie est en travaux. Un chantier qui vient de démarrer derrière des palissades. Le lieu à l'abandon depuis des années a été vendu voilà quelques mois et doit accueillir prochainement le Pily, le restaurant étoilé de Cherbourg, qui doit y déménager.

C'est la suite logique du projet porté par Pierre et Lydie Marion, propriétaire du Pily, restaurant une étoile au Michelin depuis 2010. Aujourd'hui à l'étroit dans leur restaurant du centre ville de Cherbourg, ils se sont lancés dans un projet ambitieux : celui de réhabiliter l'ancienne capitainerie. Il y a 2 ans, le couple répondait donc à l'appel d'offre de Ports Normands associés, propriétaire du lieu, pour racheter le bâtiment 200 000 euros.

Un projet ambitieux en pleine crise économique et sanitaire

Quelques mois plus tard, l'affaire était conclue et en août 2019, Pierre Marion et sa femme médiatisaient leur démarche, annonçant que cela demanderait encore du temps pour se concrétiser étant donné le nombre d'études nécessaires et la nature même du projet : une transformation et une extension de la capitainerie.

Aujourd'hui, dans le contexte délicat que traverse le monde de la restauration, le couple ne souhaite pas commenter le début effectif du chantier. La première phase vient de démarrer mais l'arrêté pris pour les travaux court sur un an. L'ambition du chef, c'est de conjuguer cuisine étoilée et lieu d'exception. En espérant que la crise liée au Covid-19, qui fragilise les entreprises, ne remette pas en cause la concrétisation du projet.