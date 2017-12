Cherbourg, Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Quand on arrive aux urgences de l'hôpital de Cherbourg-Octeville, on croise une dame dans le couloir, la cinquantaine. Elle est un peu fragile psychologiquement et attend dans un fauteuil roulant.

"Moi je suis arrivée à 8 h 30 environ. J'attends que la psychiatre vienne me chercher pour une consultation pour ensuite pouvoir rentrer chez moi", raconte-t-elle. À notre passage, ça fait donc presque 4 heures qu'elle attend ici, dans sa chaise.

Aux urgences, les patients dorment à 50 cm les uns des autres

À côté d'elle, on trouve Pierre, un patient allongé sur un brancard, arrivé la veille. Lui "perd un peu la tête", ce sont ses mots, et n'arrive pas trop à s'exprimer. Il dit qu'il veut retourner dans sa chambre mais on ne lui a pas encore attribuée. "Vous pouvez me ramener chez moi s'il-vous-plaît ?", nous demande-t-il, visiblement très désorienté et sans chambre attitrée.

Des petites pancartes comme celle-ci sont éparpillées partout dans les urgences, pour montrer que la lutte ne cesse pas pour le personnel soignant © Radio France - Alexandre Frémont

C'est le cas de la vingtaine de patients ce jour-là, allongés dans leur lit, séparés par un simple rideau. Ils sont arrivés dans la nuit de dimanche à lundi et n'ont pas pu être placé en chambre individuelle.

"Au final, vous êtes à 50 centimètres de la personnes qui se trouve à côté de vous", détaille Pascal Carretais du FAFPH, le syndicat autonome de la fonction publique hospitalière. "Vous vous rendez bien compte que lorsque vous faites vos besoins et que la personne d'à-côté est en train de manger, le bruit et les odeurs ne lui sont pas épargnées. Lorsqu'on vient vous faire votre toilette, c'est la même chose, vous voyez bien que dans ces conditions, préserver l'intimité ça devient compliqué", conclut-il.

La grève est suivie par 100 % des infirmiers et infirmières et par 60 % des aides soignantes et aides soignantes depuis ce jeudi. "On a mis notre solidarité au placard pour ce mouvement de grève, c'est primordial pour nous", justifie Pascal.

"On a décidé de faire une grève dure", exprime pour sa part Francis Normand, infirmier et trésorier du syndicat autonome, "C'est-à-dire que quand on est en grève et que l'hôpital ne nous assigne pas, on reste chez nous. Et même si c'est dur pour les collègues, qui savent qu'ils vont faire beaucoup plus d'heures, _il faut se battre comme ça, pour la bonne cause_, pour notre mouvement".

Des lits en moins, des embouteillages en plus dans les services

La direction a supprimé cette année 80 lits sur l'ensemble de l'hôpital, ce qui explique ce problème d'embouteillage aux urgences. "Il n'y a plus de lits disponibles dans les différents services quand on veut aiguiller les patients que l'on reçoit ici aux urgences. Il est aussi là le problème. On a pas assez de lits aux urgences pour accueillir tout le monde mais on pas non plus assez de lits pour répartir les patients dans les services", complète le syndicaliste.

Moins de personnes pour faire plus d'heures, ça en devient même dangereux pour Pascal : "On est pas à l'usine! Produire du soin comme serrer des boulons ça ne marche pas, s'inquiète le syndicaliste. Chaque patient est unique, chaque prescription est unique, il doit y avoir une surveillance et si on a pas le temps de le faire, c'est un risque d'erreur accrue".

Ecoutez la réaction de Pascal Carretais de la FAFPH Copier

Si on fait le total du nombre d'heures supplémentaires effectuées par les infirmières et infirmiers du service, on arrive à plus de 2 500 heures. C'est comme s'ils avaient fait le travail de 23 personnes en plus.