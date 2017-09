Cherbourg : les voiliers d'Eric Tabarly sont à quai pendant trois jours

Vous avez rendez-vous sur le port Chantereyne à Cherbourg pour admirer 5 des 6 bateaux de la flotte emblématique du célèbre navigateur Eric Tabarly. Ces bateaux ont repris les flots dans le cadre d'une tournée sur les côtes nord du Grand Ouest. Ils sont à Cherbourg jusqu'au 7 septembre.

Les voiliers Pen Duick de la flotte emblématique du célèbre navigateur Eric Tabarly sont à Cherbourg pour trois jours. Du 5 au 7 septembre, vous pourrez admirez cinq des six bateaux à voile, sur le port Chantereyne à Cherbourg. Ces voiliers au palmarès exceptionnel ont remporté chacun plusieurs courses, en solitaire ou en équipe. Construis entre 1964 et 1976, ces bateaux naviguent toujours.

L'équipage du Pen Duick III amarré à Cherbourg © Radio France - Edmée Doudy

Aux commandes de ces navires, les membres de l'association Eric Tabarly. L'association a été créé pour entretenir les Pen Duick et les faire naviguer. Pour cette tournée, ils sont 12 membres : des hommes et des femmes entre 26 et 39 ans.

(de gauche à droite) Maxime Thomas, skipper sur le Pen Duick V avec Michel Louiset, adjoint au maire chargé des ports et de Yannick Chevalier directeur général de la Banque Populaire de l'Ouest © Radio France - Edmée Doudy

Un projet initié par la Banque Populaire de l'Ouest

C'est la 6 ème édition de cette tournée maritime le long des côtes normandes et bretonnes. Un projet en partenariat entre la Banque Populaire de l'Ouest et l'association Eric Tabarly. L'idée, permettre aux amoureux de ces voiliers et aux fans d'Eric Tabarly de pouvoir admirer de près ces célèbres voiliers. Les plus chanceux ont pu faire une visite guidée de deux bateaux, le Pen Duick III et VI.

Ces bateaux resteront à quai jusqu'au 7 septembre 2017 à Cherbourg, port de Chantereyne (ponton J) avant de prendre le large pour Saint-Quay-Portieux (Côtes d'Armor) et Roscoff (Finistère).