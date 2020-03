Cherbourg : "Respectez les gens qui travaillent pour vous" le coup de gueule d'un employé en hypermarché

Au départ, Tony travaille dans un espace culturel d'une grande enseigne à Cherbourg-en-Cotentin. Celui-ci a fermé, puisque considéré comme non-essentiel. Il a donc été appelé en renfort par sa direction pour gérer le surplus des commandes au drive ainsi que pour remplir les rayons.

"Certains clients se serrent la main pour se dire bonjour"

"Tout a été fait pour assurer la sécurité des clients et des employés : gel hydroalcoolique, gants, plexiglass, distances de sécurité..." assure Tony.

Son coup de gueule s'adresse aux clients

"On constate des comportements inadaptés et irresponsables. Ça va du non-respect des distances de sécurité entre les clients et avec nous, à la promenade d'un couple accompagné d'un bébé. Je ne comprends pas qu'un couple puisse exposer son bébé alors qu'un des deux aurait pu le garder au chaud et à l'abris du virus. Certains clients se serrent la main pour se dire bonjour, encore aujourd'hui. Sous prétexte qu'ils s'en foutent du virus."

"On vient au travail la peur au ventre"

"Si on se lève chaque jour c'est pour que les clients puissent manger tranquillement et grignoter devant leurs séries. C'est pour qu'ils puissent boire pendant leurs apéros sur internet avec les copains. C'est aussi pour qu'ils puissent s'essuyer confortablement après avoir consommé tout ça."

"On vient au travail la peur au ventre. On sait qu'on s'expose au virus, on sait qu'on expose nos familles. Potentiellement, on peut être porteur du virus"

"Essayez de respecter les gens qui viennent travailler pour vous, parce que _c'est pour vous nourrir._"