Cherbourg : "Si on n'a pas de sous, on ne peut pas acheter de masques"

Port du masque obligatoire, partout en France dans les lieux publics clos à partir de ce lundi 20 juillet. L'annonce du Premier ministre vise à réduire la propagation du Covid-19 et éviter une deuxième vague. Mais à 0,95 centimes le masque chirurgical et cinq euros, en moyenne, le masque en tissu réutilisable, le coût du masque devient un budget important pour les familles les plus modestes.

à lire aussi Port du masque obligatoire dans les lieux publics clos : ce qu'il faut savoir

Plus de 200 euros par mois

Une famille, composée de deux adultes et deux enfants, devra débourser plus de 200 euros par mois afin de se procurer des masques chirurgicaux. Un budget conséquent, qui pèse dans le porte-monnaie des cherbourgeois.

Ibrahima est lycéen, il porte un masque en tissu : _"Le lycée m'a donné ce masque, ça fait trois mois que je le porte. Si on n'a pas de sous on ne peut pas acheter de masques. C'est difficile." Son ami, Mohammed travaille dans un magasin : "Même si j'ai un salaire, c'est beaucoup d'argent par mois."_

Même son de cloche pour Isabelle. Cette aide à domicile n'avait pas prévu ce coût supplémentaire : "On devait partir une semaine en Bretagne, on ne sait pas si on va pouvoir. " déplore-t-elle. Ismaël lui a trois enfants, ils sont cinq à la maison : "Par mois, ça fait un gros budget. Avec cet argent on aurait pu faire autre chose, là clairement il y aura moins de loisirs."

Distribution de masques gratuitement

Dès la semaine prochaine, l'État mettra en place des distributions de "masques grands publics" à destination des bénéficiaires de l'Aide médicale d'État et de la complémentaire santé solidaire. Les associations en recevront également afin de les distribuer aux plus précaires.