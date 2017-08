A Cherbourg, sortie en mer pour les résidents de l'EHPAD : "Des petits bonheurs à 95 ans "

Cinq résidents de l'EHPAD la Quincampoise âgés de 78 à 92 ans ont embarqué pour une sortie au large de Cherbourg. Une expérience loin du quotidien

Une journée particulière ce lundi 28 août pour cinq résidents de l'EHPAD, l'établissement pour personnes dépendantes, La Quincampoise à Cherbourg. Trois femmes, deux hommes âgés de 78 à 92 ans qui ont pu prendre la mer grâce à un bateau spécialement équipé pour embarquer les personnes handicapées et dépendantes. Une sortie encadrée par l'école de voile de Cherbourg et un personnel formé et sensibilisé.

Une première expérience avait été menée en juin, un challenge réussi

Une journée d'aventure ^pour les résidents âgés de 78 ...à 92 ans © Radio France - Jacqueline FARDEL

"Prendre la mer, c'est créer des petits moments de rêve pour ces personnes âgées et dépendantes, une expérience bénéfique pour les résidents comme le personnel" Vanessa Lambert, directrice des Ehpad de Cherbourg-en-Cotentin

Une sortie possible malgré les contraintes budgétaires, elle revient à 80 euros plus 18 euros par passager supplémentaire.