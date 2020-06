Cherbourg : Stéphane Bern se mobilise contre la destruction de la Petite Criée

Monsieur patrimoine était de passage dans le Cotentin pour le tournage du "village préféré des français 2020" ce vendredi 26 juin. Stéphane Bern en a profité pour visiter la Cité de la Mer, mais surtout, se rendre à la Petite Criée. Un lieu emblématique et historique à Cherbourg.

Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on ne veut pas restaurer un monument, on dit que le coût est exorbitant.