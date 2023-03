Cherche bénévoles pour parrainer ex-condamnés en Drôme Ardèche

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation Ardèche Drôme lance un appel à bénévoles pour parrainer des détenus à leur sortie de prison ou des personnes condamnées et les aider à se réinsérer. Le but est de réduire le risque de récidive.

A leur sortie de prison, les ex-détenus sont accompagnés par un parrain pour éviter la récidive. © Radio France - Claire Leys Alors que 33% des détenus ont récidivé dans les douze mois suivant leur sortie de prison, l'an dernier, le service pénitentiaire d'insertion et de probation (le SPIP) Ardeche-Drôme, lance une nouvelle campagne de recrutement.

Il recherche activement des bénévoles pour parrainer des ex-condamnés en voie de réinsertion dans la société. C'est "le parrainage de désistance". Il n'y a plus que trois parrains dans ce dispositif, contre une vingtaine avant le COVID. D'où la volonté de trouver de nouveaux bénévoles pour accompagner les ex-détenus.

Il ne s'agit évidemment pas de grands criminels, mais de personnes qui risquent de replonger dans la délinquance à leur sortie de prison. Le but de ce dispositif est d'éviter autant que possible la récidive. Un appel une fois par semaine pour s'assurer que tout va bien Jérome, 46 ans, a eu des démêlés avec la justice. Il a purgé sa peine, mais ce n'est pas si simple de tourner la page et de ne pas rechuter. Il a donc demandé à se faire accompagner par un parrain. "Au début je croyais que c'était une punition, mais en fait j'ai bien aimé. Ils sont vraiment là pour que tu t'en sortes. On peut se confier, il n'y a pas de jugement", explique Jérôme. Son parrain, c'est Stéphane, 43 ans. Les deux hommes se sont choisis, et s'appellent une fois par semaine. "C'est un coup de téléphone pour s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas d'indice laissant penser que la personne est en train de retomber parce qu'elle aurait rencontré une difficulté dans sa vie du quotidien", explique le parrain. Cet accompagnement aide les anciens condamnés à rester dans le droit chemin. Ce n'est pas chose facile, quand on reprend sa vie, confie Nadège Thomas, directrice du SPIP Ardèche Drôme. "Ce n'est pas parce que vous avez été condamné que vous changez votre comportement. Le parrain vient soutenir une personne qui a envie de changer mais qui parfois est en difficulté", explique-t-elle. Le dispositif s'exporte Le dispositif créé en 2016 par le SPIP Ardeche-Drôme, s'est développé. D'autres villes l'ont repris, comme Bordeaux, Saint-Etienne ou Roanne et deux cantons suisses étudient aussi la possibilité de l'adopter. La campagne de recrutement a démarré ce samedi 11 mars.