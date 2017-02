"Cherchons médecins", les banderoles s'affichent aux entrées de Saint-Lunaire

Saint Lunaire, sur la Côte d' Emeraude, emploie les grands moyens pour trouver un médecin. Les élus communiquent tous azimuts. Dans quatre mois, la généraliste de la station balnéaire prend sa retraite et, pour le moment, il n' y a personne pour la remplacer.

On ne peut pas les rater aux entrées de Saint Lunaire! Les banderoles "Cherchons médecins" s'affichent en grand au bord de la route, quand on vient de Dinard ou Saint Briac. Les élus les ont posés, il y a quelques jours. Car dans quatre mois, juste à l'arrivée de l'été, alors que la commune va passer de 2 500 habitants à plus de 12 000, le Dr Françoise Robert prend sa retraite. La généraliste en parlait déjà depuis trois ans mais elle cherche activement un successeur depuis six mois. Il y a bien eu quelques touches mais rien de concluant. "On croit toujours que çà n'arrive qu' aux autres. On était persuadé qu'à Saint Lunaire, on aurait aucun mal à recruter un médecin. Je me trompais!", souligne le maire, Michel Penhouët.

Et en plus, les élus sont sympas! Ce sont vos futurs patients...

Devant l'urgence, les élus lunairiens ont donc décidé d'employer les grands moyens. En plus des banderoles, ils ont fait une plaquette pour vanter les attraits de la station balnéaire, ses services , ses équipements et l'envoient un peu partout sur le net. Le maire et ses adjoints y sont en photo tenant des pancartes "Bienvenue docteur" et ils affirment en dernière page: "Et en plus, les élus sont sympas! Ce sont vos futurs patients..."

Le maire et les adjoints souhaitent bienvenue au futur docteur

En plus, la mairie met à disposition deux cabinets touts neufs, gratuitement. Ces locaux sont disponibles dans une maison médicale où est déjà installée toute une équipe de paramédicaux. La commune a aussi sa pharmacie et SOS médecins assure les gardes.