Chester "Buck" Sloan, vétéran américain, revient pour la première fois en Normandie, 78 ans après

Les souvenirs se mélangent quelque peu mais ils sont encore vifs. 78 ans après, Chester Sloan, que tout le monde appelle "Buck" revient en Normandie pour la première fois. "Son dernier souhait," indiquer Randy Buelens. Ce jeune Belge de 24 ans, passionné d'histoire a déjà eu l'occasion de rencontrer de nombreux vétérans, dont Buck. Il a décidé de l'aider à revenir en France en lançant une cagnotte sur internet pour financer le voyage et exhausser le vœu du vétéran de 98 ans.

Profiter des derniers témoins de l'Histoire

Buck est accueilli en héro dans la petite salle du Normandy Victory Museum de Carentan. "C'est impensable de voir des messieurs comme ça," s'extasie Hubert. En vacances avec sa femme, Pascale, ils ont rencontré le vétéran par hasard plus tôt dans la journée. "Je l'ai rencontré ce matin à la pointe du Hoc," raconte le vacancier, "j'ai vu ce monsieur arriver dans une petite voiture, aussitôt il m'a serré la main et on m'a dit que ce soir il faisait une conférence donc je n'ai pas hésité." Beaucoup de celles et ceux venus écouter Buck Sloan sont conscients que les vétérans deviennent de moins en moins nombreux et que de les rencontrer devient rare.

Alors Buck raconte son histoire, par épisodes : son enfance dans l'Amérique de la Grande Dépression, dans le Texas, après la crise de 1929, son souvenir de l'annonce de l'attaque sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941, "sur une radio à batterie" parce qu'il n'avait pas l'électricité chez lui, ou encore sa mobilisation dans l'infanterie. Les souvenirs se mélange un peu mais ils sont là et le public écoute avec attention. "C'est hyper poignant," confie Pierre venu écouter Buck, "on a les films, on a les livres mais les meilleurs témoignages, ce sont les vétérans eux-mêmes."

Le vétéran texan, passionné de musique country et qui a passées des moments difficiles à son retour de la guerre, déprimé parce qu'on ne parlait pas des soldats, oubliés une fois le paix gagnée, a écrit une partie de son histoire en chansons.

Et le public se presse à sa rencontre une fois la conférence terminée.

Autographes et selfies, Buck est bien la star de la soirée au Normandy Victory Museum. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

"Ce drapeau, il ne sera jamais au fond d'un tiroir"

"Les premiers retours, c'est beaucoup d'émotion parce qu'ils ont jamais revu ce qu'était la Normandie d'aujourd'hui," explique le guide et historien Florent Plana qui a organisé le conférence, "Quand ils reviennent ici, ça permet aussi un petit peu de cicatriser toutes ces blessures de guerre qui ne se voient pas mais qui sont dans la tête." Pour Buck, un moment de son retour a déjà été très marquant : le cimetière américain de Colleville-sur-Mer où plus de 9 000 de ses camarades d'armes reposent. "Là-bas, il y a deux grands drapeaux," indique le vétéran, "ils en ont abaissé un, ils me l'ont donné et j'ai pleuré. C'était très émouvant parce que ce drapeau signifie que tellement sont tombés pour ce pays. Ce drapeau sera accroché chez moi sur le mur. Il ne sera jamais au fond d'un tiroir."

Buck et Randy reviennent sur les pas du vétérans en France il y a 78 ans. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Avec Randy qui a mis tout ce voyage sur pieds, et Florent Plana qui s'est proposé comme guide, Chester "Buck" Sloan va retracer son parcours de 1944 depuis son arrivée en Normandie, une semaine environ après le D-Day, aux Ardennes où il a été blessé et démobilisé en décembre, en passant par Brest où il a mené de rudes combats. Dès ce jeudi, le petit groupe prend la direction du Calvados pour s'arrêter à Trévières, mais avant de partir, le vétéran conclut son intervention par un "Thank you ! I love you all !"