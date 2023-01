Cheval Passion fait son retour à Avignon après deux éditions marquées par le Covid

Le monde équestre a rendez-vous à Avignon ! C'est le début ce mercredi de la 37ème édition du salon Cheval Passion au parc des expositions. Pendant cinq jours, 250 exposants vont recevoir les passionnés de chevaux, d'équitations et de spectacles équestres. Cette édition sera aussi, évidemment, marquée par les traditionnels spectacles de gala des Crinières d'Or.

Et cette année marque le retour du salon dans son format normal après deux ans de Covid. Le salon avait dû être annulé en 2021 puis aménagé en 2022 pour tenir compte des restrictions sanitaires. "On est très contents car l'année dernière on a dû faire une édition hybride, réduite sur le nombre de personnes aux spectacles et sans cabaret, rappelle Dominique Méjean, la responsable de l'organisation de Cheval Passion. Là, on repart sur un vrai Cheval Passion comme on l'aime et comme l'aiment les visiteurs. Ça veut dire 4.000 places pour les Crinières d'Or, un cabaret équestre, des restaurants, des bars, une ambiance survoltée, des concours, 600 box, des chevaux partout, des animations..."

Un moteur économique pour Avignon et ses environs

Les organisateurs espèrent accueillir jusqu'à 90.000 visiteurs sur cinq jours. Ce qui fait de Cheval Passion le deuxième événement de l'année en Vaucluse en termes de fréquentation après le festival d'Avignon. "Économiquement, la ville et tout le bassin de vie en bénéficient, explique le président d'Avignon Tourisme, Marc Simelière. Imaginez qu'il y a 1.000 chevaux, les palefreniers, les fédérations, les visiteurs... il faut loger tous ces gens donc les retombées économiques sont très importantes".

Le programme complet de Cheval Passion 2023 est à retrouver sur le site internet du salon . L'entrée du salon est fixée entre 13,50 eu 16,50 euros. Les places pour le gala des Crinières d'Or sont vendues entre 28,50 et 50,50 euros. À noter parmi les nouveautés de cette édition 2023 : le parking sera entièrement gratuit.