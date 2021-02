Chevanceaux : des formations proposées pour communiquer dans la langue des signes

Apprendre la langue des signes pour mieux communiquer avec les personnes sourdes et malentendantes, les clients dans les commerces, les patients des établissements médico-sociaux : c'est une initiative mise en place par la Maison Familiale et rurale (MFR) de Chevanceaux depuis début janvier.

Depuis le mois de janvier, la Maison Familiale et Rurale de Chevanceaux propose une formation à la langue des signes à ses élèves en formation initiale et en formation continue. 16 heures pour les jeunes, 30 heures pour les adultes : avec ces quelques heures de cours, il ne s'agit pas de devenir bilingue mais d'acquérir une communication basique.

Marc Panel est le formateur qui s'occupe des sessions de langue des signes, il est membre de l'association Savoir et Partage, pour lui il est important de faire un pas vers les sourds et malentendant trop souvent exclus : "L'objectif c'est de faire découvrir aux élèves ce monde particulier, ce public dont on s'est vraiment très mal occupé pendant des années. Cette session c'est pour leur donner les clés pour rentrer en communication, je n'ai pas la prétention de faire des bilingues mais de permettre à ces personnes avec un vocabulaire de 750 signes de pouvoir rentrer en communication sur de la conversation courante."

C'est d'autant plus important qu'en ce moment les personnes sourdes et malentendantes sont pénalisées par le port du masque : "Les personnes sourdes qui s'expriment en langue des signes, très souvent oralisent également et lisent sur les lèvres : les signes ça ne fait pas tout."

Aurore et son fils Luc 17 ans, assistent à la formation. Luc n'est ni sourd ni malentendant mais dysphasique : il rencontre des difficultés à la compréhension orale et à la retranscription alors apprendre la langue des signes a été une révélation : "C'est plus facile pour lui de s'exprimer en un signe plutôt que de se demander comment il va articuler le mot. Par rapport à l'anglais où ça a été très long toute sa scolarité, là en une semaine ça m'a étonnée de le voir progresser aussi vite et retenir autant de vocabulaire en si peu de jours."

Depuis le mois de janvier 4 sessions d'apprentissage ont eu lieu à la MFR de Chevanceaux.