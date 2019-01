Chevanceaux : le chantier d'insertion pourra survivre !

Chevanceaux, Charente-Maritime, France

L'entreprise Survitec (ancien groupe Zodiac) fabrique des radeaux de sauvetage, et des rampes d'évacuation pour les ferries entre Royan et Le Verdon par exemple. Cette société de 95 salariés veut se débarrasser de ses déchets de tissu polyuréthane. Les filières de recyclage sont peu nombreuses, et seules les cimenteries peuvent les supprimer définitivement. C'est par le réseau Symbiose, qui valorise les déchets en Haute Saintonge, que Survitec s'est rapproché de l'association départementale pour la promotion et l'animation qui gère le chantier d'insertion de 15 personnes.

Les rouleaux de tissu polyuréthane © Radio France - Pierre MARSAT

Après l'incendie de son entrepôt de vêtements en juin dernier, le chantier d'insertion a voulu trouver une solution pour s'en sortir, et survivre. Survitech lui a donné un stock de déchets de tissu polyuréthane. Une convention, signée mercredi, officialise ce don. L'atelier de couture de l'association, "Mille et un costumes", fabrique aujourd'hui des "totebags" (des "sacs à trimbaler", en bon français), parfaits pour faire des courses, ou pour transporter des maillots de bain à la piscine. Le comité d'entreprise de Survitec a déjà commandé 110 de ces "totebags".

Les responsables du chantier d'insertion et le gérant du site Survitec de Chevanceaux © Radio France - Pierre MARSAT

Déjà une pizzeria envisage d'utiliser ces "totebags" comme "sacs à pizza". Et pourquoi pas, demain, des housses de couettes pour un fabricant de matelas ? L'association départementale pour la promotion et l'animation en Haute Saintonge devrait renaître de ses cendres, grâce à un spécialiste du radeau de survie ! Après l'incendie du mois de juin, le magasin de vêtements de deuxième main a rouvert, et le bâtiment endommagé devrait être reconstruit à partir de la fin du mois de janvier.

L'atelier de production de la société Survitec © Radio France - Pierre MARSAT

