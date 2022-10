Chevigny-Saint-Sauveur : la protection civile recherche une trentaine de bénévoles

La protection civile de Chevigny-Saint-Sauveur a plus que jamais besoin de bénévoles. L'antenne ouvre ses portes ce samedi 29 octobre, de 10h à 17h, pour permettre au public de venir découvrir les missions de l'association. "Depuis le covid et les différents confinements, on manque cruellement de bénévoles", s'inquiète Myriam Kervadec, la responsable déléguée de l'antenne de Chevigny-Saint-Sauveur. "Je pense que les gens ont besoin de retrouver leur famille aujourd'hui, après le travail. C'est ce qui nous a fait du mal." La protection civile de Chevigny-Saint-Sauveur a besoin d'une trentaine de bénévoles aujourd'hui.

ⓘ Publicité

Tous les profils sont les bienvenus

"On a besoin de tout mais surtout de logisticiens techniques, c'est à dire qu'ils peuvent tout faire : monter une tente, réparer un véhicule, faire du bricolage. Et on a besoin aussi de secouristes", explique Myriam Kervadec. Et pour cela, pas besoin de diplôme ! La protection civile se charge elle-même de former ses bénévoles au siège de Longvic. "On envoie nos futurs secouristes là-bas. Ils sont formés aux gestes de premiers secours et obtiennent ensuite le diplôme PSE1 (Premiers Secours en Equipe de niveau 1) puis le niveau supérieur, PSE 2, qui leur permet d'utiliser du matériel de secours." Une seule règle : vous devez avoir au moins 16 ans pour devenir bénévole à la protection civile.

Les portes ouvertes de la protection civile de Chevigny-Saint-Sauveur, c'est ce samedi 29 octobre de 10h à 17h. Les locaux sont situés au 10, avenue de la République.