Chèvremont : bataille judiciaire autour d'une résidence pour seniors

Devant le terrain vague, le maire de Chèvremont, Jean-Pierre Moutarlier, imagine la future résidence pour seniors. Il est bien obligé de l'imaginer, car plus de deux ans après l'attribution du permis de construire, le chantier est toujours au point mort. En lieu et place du bâtiment, deux tas de gravats et pas l'ombre d'une pelleteuse. Le grain de sable dans l'engrenage : des recours en justice de plusieurs voisins du terrain, à chaque étape du projet.

Recours à répétition

Le maire de Chèvremont regrette cette bataille judiciaire, qui l'oppose à ses administrés, dont "une riveraine en particulier, qui est avocate de profession". Au départ, un premier recours est déposé contre la cession du terrain au bailleur social Néolia, que le tribunal administratif rejette. Le permis de construire est ensuite contesté, sans succès. C'est désormais le "bornage du terrain" qui pose problème.

En clair, les riverains contestent la délimitation du terrain. C'est donc le tribunal judiciaire qui doit trancher, en faisant appel à un expert géomètre. Une procédure qui peut prendre plusieurs mois. "On peut s'interroger sur l'efficacité de la justice", déplore Jean-Pierre Moutarlier. "On veut bien comprendre que la justice est surchargée, mais ajouter des reports à chaque audience, tous les mois...on peut se poser la question de l'efficacité de tout ça."

Peu de conséquences selon le bâilleur

Geoffroy Antonietti, directeur de l'habitat solidaire chez Néolia, se veut rassurant sur les conséquences d'un tel imbroglio. Selon lui, l'impact sera pratiquement inexistant (quelques euros tout au plus) sur les loyers. "La seule conséquence, c'est malheureusement pour les personnes qui ont fondé un espoir sur la sortie d'un projet de ce type-là sur Chèvremont pour pouvoir entrer dans ses murs", précise-t-il.