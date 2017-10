Chez AXAL, près de Colmar, la société a interdit le vapotage des salariés dans ses locaux depuis six mois

Alors qu'il est interdit de vapoter dans les bureaux en open space depuis le 1er octobre, chez AXAL, une entreprise de déménagement près de Colmar, cette mesure est effective depuis six mois. L'objectif était d'éloigner les salariés non vapoteurs, des utilisateurs de la cigarette électronique

Chez AXAL, l'interdiction de vapoter dans les bureaux en open space ne date pas du dimanche 1er octobre. Depuis six mois déjà, l'entreprise de déménagement, installée à Bennwihr, près de Colmar, avait pris les devants, en interdisant la cigarette électronique dans ses locaux, car il y avait de plus en plus de collaborateurs adeptes de la cigarette électronique. Elle avait installé des panneaux d'interdiction. Une interdiction qui était plus ou moins suivie.

La société a 6 mois d'avance sur le vapotage en open space explique Joan Weyh Copier

Il y avait de plus en plus de vapoteurs, les gens vapotaient dans les couloirs, à la pause, au bureau. Face aux protestations, on a mis des panneaux d'interdiction il y a 6 mois. Avec la loi, ça va être encore plus facile de dire aux salariés vapoteurs d'aller à l'extérieur, " Joan Weyh, la directrice de communication chez AXAL

Sur le site de Bennwihr, il y a une cinquantaine de salariés qui travaillent dans trois bureaux en open space. Cette interdiction depuis le 1er octobre, sous peine d'amende, oblige donc les vapoteurs à sortir avec les fumeurs . Ceux qui ne fument pas et ne vapotent pas sont soulagés.

Reportage sur l'interdiction de vapoter dans les bureaux en open space chez AXAL Copier