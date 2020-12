Chez ce Landais, le marché de Noël, c'est dans le salon, et en miniature !

Nicolas Luc, habitant de Saint-Pierre-du-Mont, installe dans son salon, depuis cinq ans, un marché de Noël miniature. Une passion qui prend de plus en plus de place et qui attire les voisins.

L'esprit de Noël n'est pas trop au rendez-vous cette année, à cause de la crise sanitaire. Mais chez Nicolas Luc, à Saint-Pierre-du-Mont, aucun doute n'est possible : les fêtes de fin d'année approchent ! C'est tout un marché de Noël qui a élu domicile dans son salon, taille réduite, bien sûr.

Depuis cinq ans, le père de famille installe ses manèges, pistes de ski, sapins, chalets, marchands de boissons chaudes, patinoires sur une grande table dans le salon. "La première pièce, on peut la voir tout en haut, avec le petit train qui tourne autour d'une maison", se souvient Nicolas Luc. Tout commence avec cette pièce, et puis, au fil des ans, le marché s'agrandit : "Quand on se prend de passion, ça devient vite débordant, parce qu’on fait les sapins, la neige, les trottoirs, les murs, les petites palissades... comme quelqu’un qui fait une maquette, en fait".

Une maquette qui lui prend quand même deux mois d'installation, entre mi-septembre et fin novembre, chaque année. "Je fais même certaines pièces moi-même : les bûches de bois, juste ici, ce sont des filtres de cigarette que j’ai empilé. Je les ai peints en marron et jaune pour que ça ressemble à des bûches, coupé par un bûcheron", détaille-t-il.

Émerveillement partagé

Depuis deux ans, le passionné reçoit même la visite des enfants de l'école du quartier, amis de sa fille, accompagnés des maîtresses d'école. Les voisins viennent aussi nombreux : _"Ils viennent voir comment le village a évolué, parce qu'il s'agrandit chaque année !"_sourit le Landais.

Nicolas Luc se fournit dans des magasins de bricolage ou de décoration pour son marché miniature © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Il y a une question que les curieux lui posent souvent : "Quand est-ce que vous êtes satisfait de votre installation, comment vous savez que c'est bon ?" Nicolas Luc procède à l'instinct : "C’est un peu bizarre à dire mais c’est quand on a mis la neige et tout ça, qu’on est devant, émerveillé, comme un enfant et qu’on ressent ce froid comme si on était à la montagne", raconte-t-il.

Un émerveillement qui touche la plupart de ses visiteurs : "Certains voisins me disent qu'ils aimeraient pouvoir rétrécir pour pouvoir aller directement dans la maquette, vivre la fête, surtout en ce moment, ce serait bien !"