Chez Félix, kiosque emblématique du pan-bagnat niçois, baisse définitivement le rideau

C'est un emblème de la ville de Nice qui baisse définitivement son rideau, ce mercredi 29 juin. Le kiosque Chez Félix, quartier Magnan, où l'on pouvait déguster les meilleurs pans-bagnats de la ville, selon la légende niçoise, change de locataire, après 56 ans dans la famille Allais.

Les parents, Félix et Mathilde l'ont lancé, Jean-Charles Allais et sa femme, Marie, l'ont ensuite repris. À compter du 1er juillet, un autre restaurateur reprend le commerce : il a remporté l'appel d'offre lancé par la mairie, contrainte de le faire par la loi.

Quartier Magnan, la famille Allais s'affaire pour démonter le kiosque, et laisser le local vide. "On est en train de démolir une institution de 56 ans !" soupire Marie, la gérante, avec tristesse. "Nos clients, mes beaux-parents les ont connu, et ils sont encore là. Les enfants, les petits-enfants, plusieurs générations… leurs clients sont devenus nos clients."

Le kiosque doit être laissé vide pour le futur repreneur © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Dernier au revoir des habitués

C'est le cas de Louise, 91 ans. Elle venait trois fois par semaine Chez Félix. "Je suis très triste. J'ai travaillé 30 ans à la piscine, à côté, et on venait toujours là. J'ai connu le papa, la maman, et le fiston qui était tout petit. Et maintenant voilà, c'est fini…" Louise a décidé : les pans-bagnats, maintenant, elle les préparera chez elle.

Luc aussi a connu le kiosque sur plusieurs générations. Il a 64 ans et y vient depuis ses 14 ans. "On était jeunes, on connaissait Monsieur et Madame Félix, on les respectait. On venait manger des pans-bagnats, des frappés… on était une vingtaine, là devant, on refaisait le monde !" se souvient-il.

Jean-Marie était sapeur-pompier à la caserne qui se trouve juste à côté. C'est Chez Félix que les soirées se terminaient souvent "Je viens depuis 1968, dès l'ouverture ! Le papa Félix faisait de bons pans-bagnats, de bonnes pizzas, de bonnes pissaladières…" se souvient-il. Il laisse un petit mot dans le livre d'or de la famille Allais, où de nombreux habitués leur ont témoigné leur soutien.

Jean-Marie, habitué de Chez Félix, remplit le livre d'or en soutien aux gérants © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Malgré la tristesse de perdre Chez Félix, certains habitués, le disent : ils laisseront sa chance au nouveau repreneur, qui veut continuer la tradition du pan-bagnat.