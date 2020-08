À Rennes, pour les jeunes, l'épidémie de coronavirus semble déjà loin

Après les foyers épidémiques de Quiberon et de Saint-Malo (Morbihan), les moins de 25 ans continuent de se rassembler et faire la fête sans respecter les gestes barrières à Rennes (Ille-et-Vilaine). Ils restent pourtant la population la plus asymptomatique au coronavirus.

En Bretagne, la multiplication des clusters rappelle que les jeunes représentent la population la plus asymptomatique au coronavirus. A Quiberon (Morbihan), la majorité des personnes contaminées étaient des moins de 25 ans. Après une fête à Saint-Malo le 18 juillet dernier, 34 jeunes ont été déclarés positifs.

Entre amis, on se laisser aller...

Au parc du Thabor à Rennes (Ille-et-Vilaine), de nombreux jeunes ne respectent plus les gestes barrières. "Le covid, c'est même plus une question. Entre amis on se laisse aller !", confie Eliott, un étudiant de 21 ans, avant d'ajouter : "On a envie de se retrouver et le contact en fait partie : les câlins, les bises...". En journée, ils se font la bise. Et en soirée, c'est pire. "Ne serait-ce que lorsqu'on passe une clope ou un verre à quelqu'un..."

Alors que la rentrée approche, les plus jeunes veulent profiter des vacances. "On a été trois mois sans se voir, donc on va s'amuser, même si on prend des risques...". Matthéo a 17 ans et retrouve ses amis, tous les quatre serrés sur un banc. Ils reviennent d'une soirée à Lille : "Si on l'a, on l'a tous les quatre!". A sa droite, Erwan a trouvé une solution : "Quand on fait des soirées, on se connait donc on sait qui a été potentiellement contaminé. Donc on privilégie ou pas les gens à inviter".

Si on l'a, on l'a tous les quatre !

Plus loin dans le parc, un groupe d'amis discute de l'immunité collective. "Il faut qu'une majorité de la population soit atteinte de façon asymptomatique pour pas qu'il y ait d'autre vague", argumente Auriane, 20 ans._On sort pour le bien de la population...!_". Manon fronce les sourcils : "Je ne suis pas d'accord, il faut faire attention. Mais c'est inévitable de toute façon".